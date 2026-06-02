V Ljubljani se je v eni izmed prodajaln na Zaloški cesti v ponedeljek zvečer zgodil rop. Storilec je zaposlenemu zagrozil z nevarnim predmetom ter zahteval denar, ki mu ga je zaposleni izročil, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Storilec je visok okoli 185 centimetrov, močnejše postave, oblečen je bil v črne hlače, sivo jopo in rumen brezrokavnik, na glavi je imel kapo s šiltom zelene barve.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.