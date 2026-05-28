Brennerska avtocesta na Tirolskem v Avstriji bo v soboto na odseku od cestninske postaje Schönberg do prelaza Brenner na meji z Italijo zaradi protesta med 11. in 19. uro za osebna vozila popolnoma zaprta. Za tovorna vozila bo zapora veljala že od 9. ure. Mogoče alternative so tudi prek Slovenije, zato je pričakovati dodatne zastoje.

Avstrijski upravljavec avtocest Asfinag in avstrijska zvezna dežela Tirolska v obvestilih opozarjata, da obvoza po lokalnih poteh ne bo, zato voznikom priporočata, da se območja v soboto v celoti izogibajo oz. uporabijo javni prevoz. Povečan promet z morebitnimi zastoji pričakujejo že v petek in nato tudi v nedeljo.

Zapora na območju brennerskega koridorja bo v smeri juga veljala od 11. do 19. ure, v smeri severa pa od 10.30 do 20. ure.

Zastoje pričakujejo na prehodu Šentilj in Karavankah

Avstrijski in nemški avtomobilski klub ÖAMTC in ADAC opozarjata, da je zastoje pričakovati na alternativnih povezavah, ki vodijo tudi skozi Slovenijo, in sicer po pirnski avtocesti na prehod Šentilj in turski avtocesti na predor Karavanke. Ti dve poti sta na takšne potovalne dni močno obremenjeni že brez dodatnega preusmerjenega prometa, zato je treba računati na večurne zastoje in dolge čakalne dobe, opozarja tudi slovenski prometnoinformacijski center za državne ceste.

Zapora sovpada tudi z binkoštnimi počitnicami v nemških zveznih deželah Bavarska in Baden-Württemberg, ki so letos med 26. majem in 5. junijem.

Priporočilo Asfinaga voznikom se glasi, naj se potovanju prek Avstrije tisti dan izognejo ali ga prestavijo. Tisti, ki poti 30. maja ne morejo prestaviti, pa morajo računati na dolge zamude. "Priporočajo več časovne rezerve, izogibanje prometnim konicam, poln rezervoar oziroma baterije ter dovolj pijače in spremljanje aktualnih prometnih informacij," navaja prometnoinformacijski center.

Protest je organiziral župan občine Gries am Brenner Karl Mühlsteiger, z njim pa želijo opozoriti na veliko prometno obremenitev na območju, zaradi katere se okoli 15 tisoč prebivalcev doline Wipptal, veliko jih živi v neposredni bližini avtoceste in državne ceste, sooča s prekomernim hrupom, onesnaženostjo zraka in pogostimi zastoji, je poročala nemška radiotelevizija SWR.