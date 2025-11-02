Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
2. 11. 2025,
14.36

Osveženo pred

5 minut

Nedelja, 2. 11. 2025, 14.36

5 minut

Zadnje informacije: plaz pokopal pet ljudi, med njimi sedemnajstletno dekle

Avtor:
Na. R.

plaz, alpinisti, Južna Tirolska | Planinca, ki sta nesrečo preživela, zdravijo v bolnišnici v Bolzanu.  | Foto X/@Infofatti

Planinca, ki sta nesrečo preživela, zdravijo v bolnišnici v Bolzanu. 

Foto: X/@Infofatti

Plaz, ki je v soboto popoldan Na Južnem Tirolskem zasul skupino nemških alpinistov, je pod seboj pokopal pet ljudi, med njimi tudi sedemnajstletno dekle.

Tri alpiniste so gorski reševalci našli mrtve že v soboto, dva alpinista sta se uspela rešiti. V nedeljo zjutraj pa so našli še dva pogrešana, moškega in njegovo 17-letno hčer.

Plaz se je blizu vrha Cima Vertana v Ortlerskih Alpah sprožil v soboto okoli 16. ure na nadmorski višini več kot 3500 metrov. Reševalci so posebej poudarili, da ni jasno, zakaj so bili alpinisti ob tako pozni uri še vedno na gori. 

Po do zdaj znanih ugotovitvah so se alpinisti vzpenjali v treh navezah, ki so plezale ločeno, ena skupina s tremi člani in dve skupini po dva, je poročal Euronews.

Novice Plaz pokopal tri alpiniste, dva še pogrešajo

