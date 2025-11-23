Nedelja, 23. 11. 2025, 5.50
56 minut
Liga NHL, 22. november
V ponovitvi finala prejšnje sezone boljši podprvaki
V ligi NHL sta se spopadla finalista prejšnje sezone. Aktualni prvaki Florida Panthers so z Edmonton Oilers izgubili s 3:6. Ekipi sta novo sezono začeli neprepričljivo, Edmonton je prišel do 10. zmage, Florida je ostala pri 11, pa so oboji odigrali že več kot 20 tekem.
Anžeta Kopitarja in njegove LA Kings naslednja tekma čaka v torek zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo na domačem ledu proti Ottawa Senators poskušali prekiniti tri tekme trajajoč niz porazov.