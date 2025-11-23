V ponovitvi finala prejšnje sezone boljši podprvaki

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
23. 11. 2025,
5.50

56 minut

Liga NHL, 22. november

Avtor:
S. K.

Edmonton Oilers | Edmonton Oilers so se vsaj malo maščevali Floridi Panthersom. | Foto Reuters

Edmonton Oilers so se vsaj malo maščevali Floridi Panthersom.

Foto: Reuters

V ligi NHL sta se spopadla finalista prejšnje sezone. Aktualni prvaki Florida Panthers so z Edmonton Oilers izgubili s 3:6. Ekipi sta novo sezono začeli neprepričljivo, Edmonton je prišel do 10. zmage, Florida je ostala pri 11, pa so oboji odigrali že več kot 20 tekem.

Liga NHL, 22. november:

Lestvici:

