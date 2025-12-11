Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Pe. M.

Četrtek,
11. 12. 2025,
7.07

Liga NHL, 10. december

Seattle v izdihljajih izsilil podaljšek in premagal Kopitarjeve

S. K., Pe. M.

Los Angeles Kings | Seattle Kraken je v zaključku tekme izsilil podaljšek in v tem premagal Los Angeles Kings s 3:2. | Foto Reuters

Seattle Kraken je v zaključku tekme izsilil podaljšek in v tem premagal Los Angeles Kings s 3:2.

Foto: Reuters

Hokejistom Los Angeles Kings se je na gostovanju v Seattlu nasmihala zmaga, še pol minute pred koncem rednega dela tekme so vodili z 2:1, nato pa so domači izenačili in izsilili v podaljšek, v katerem je Vince Dunn številčno prednost kronal z zmagovitim zadetkom (3:2) za Seattle Kraken. Ta je na tekmi, na kateri so odločali "special teamsi" (igra z igralcem več ali manj), končal negativni niz šesti zaporazov.

Carolina Hurricanes
Sportal Carolina le še točko za Washingtonom

Jared McCann je v dvorani Climate Pledge Arena gostitelje popeljal v vodstvo v 24. minuti, ko so izkoristili igralca več. Le nekaj minut zatem so imeli novo številčno premoč, a so Kralji uspeli izenačiti kljub igralcu manj. Za 1:1 je zadel Alex Laferriere. Tudi nadaljevanju je bilo v znamenju različnih številnih moči na ledu.

Nobena od ekip v zadnji tretjini sprva ni izkoristila kazni tekmeca, so pa Kalifornijci v 55. minuti vendarle izkoristili kazen Rykerja Evansa. Po podaji Anžeta Kopitarja in Adriana Kempeja je zadel Kevin Fiala. Ko je že kazalo, da bodo gostje prišli do zmage, je 26 sekund pred iztekom rednega dela Matthew Beniers razveselil večino navijačev in izsilil podaljšek. Tudi on je zadel ob igralcu več. V podaljšani igri pa nova kazen za Kopitarjeve, kar so domači znali unovčiti. Vince Dunn je po dobri minuti igre ob številčni prednosti zadel za zmago. Seattle je s tem prekinil niz šestih porazov.

Vince Dunn je postavil piko na i preobratu Seattla. | Foto: Reuters Vince Dunn je postavil piko na i preobratu Seattla. Foto: Reuters

Kopitarjeve zdaj čaka pot domov, naslednjo tekmo bodo odigrali na domačem ledu v nedeljo zjutraj (4.00) po slovenskem času proti Calgary Flames.

Najvišjo zmago večera so dosegli hokejisti Chicago Blackhawks, ki so na domačem ledu zadali tretji zaporedni poraz NY Rangers, sami pa so se izognili tretji ničli. Ob zmagi se je med vratnicama izkazal Spencer Knight, ki je zaustavil vseh 21 strelov gostov, Louis Crevier je v 28. minuti zadel z igralcem manj, Connor Bedard je zvišal na 2:0, Tyler Bertuzzi pa je postavil končni rezultat.

Spencer Knight je zaustavil vse strele NY Rangers. | Foto: Reuters Spencer Knight je zaustavil vse strele NY Rangers. Foto: Reuters

Prvaki s Floride so do tesne zmage prišli pri Utah Mammoth, Sam Bennett je dosegel dva gola in asistenco, zmagoviti gol je v zadnji minuti rednega dela vpisal Anton Lundell in preprečil podaljšek.

Z istim rezultatom je Detroit Red Wings prišel do zmage v Calgaryju, čeprav je bilo na koncu tesno. Rdeča krila so vodila že s 4:0,  v zadnji tretjini pa skoraj zapravila vodstvo. Domači so se s tremi goli v šestih minutah vrnili v igro, a preobrata jim ni uspelo zrežirati. Alex DeBrincat se je podpisal pod dva gola in asistenco.

Liga NHL, 10. december

Lestvice

