Jan Tratnik po kalvariji: Lahko sem vesel, da sploh še kolesarim #video

Za slovenskim kolesarjem Janom Tratnikom je čustveno in rezultatsko mešana sezona. Potem ko si je maja na Dirki po Italiji znova poškodoval koleno, je kar tri mesece porabil za rehabilitacijo, a je ob koncu sezone iz tega, kar je imel, vseeno iztisnil maksimum. V pogovoru s slovenskimi novinarji na Majorki, med katerimi je bil tudi Sportal, je spregovoril o prvih vtisih prevetrene ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, svojih načrtih in tem, da je selektorju Urošu Murnu že zdaj obljubil prisotnost na obeh reprezentančnih akcijah prihodnje leto – na svetovnem prvenstvu v Montrealu v Kanadi in evropskem prvenstvu, ki ga bo v začetku oktobra gostila Slovenija.

"Glede na to, da sem bil zaradi poškodbe tri mesece odsoten, je za mano vseeno 55 startov, kar je še zmeraj veliko. Glede na vse se mi zdi, da sem konec sezone dobro izpeljal. To je bil letos moj maksimum in s tem sem lahko zadovoljen," je v pogovoru s slovenskimi novinarji na medijskem dnevu ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe na Majorki povedal vedno zgovorni in dobro razpoloženi Jan Tratnik.

"Če ne drugega, sem iztisnil maksimalno, kar sem v danih okoliščinah lahko. Seveda so bile želje drugačne, še julija sem pritiskal na ekipo, da bi me poslali na Vuelto, a sem v začetku avgusta ugotovil, da to ne bo mogoče."

"Če bi vedel, bi verjetno odnehal že prej"

Rehabilitacija po poškodbi kolena je trajala dolgo – tri mesece. Če bi vedel, kako se bo vse skupaj zapletlo, bi na zavoro (v simbolnem pomenu) pritisnil že prej.

"Lahko sem vesel, da sploh še kolesarim." Foto: Alenka Teran Košir

"Padec v Neaplju (v 6. etapi Gira, op. a.) je stvari samo še poslabšal, so bile pa težave s kolenom prisotne že prej. Sprva sem mislil, da gre le za nekoliko nategnjeno mišico, pa se je izkazalo, da je poškodba povezana s tisto izpred dveh let (ko se je poškodoval tik pred začetkom Gira, op. a.). Glede na to, da je bila kost (zgornji del golenice, op. a.) takrat trikrat zlomljena, sem lahko vesel, da sploh še kolesarim. Očitno je šlo za iritacijo, sam sem z naporom to še poslabšal, svoje pa je naredil še padec v Neaplju. Posledično se je vse vnelo, zato sem potreboval daljši premor in rehabilitacijo."

"V drugi polovici Gira je bila bolečina enaka ali pa je izginila, vendar se mi zdi, da je bilo telo v takem adrenalinu, da sem posledice čutil šele po Giru. Ko sem bil brez kolesa, je naenkrat tudi koleno oteklo. Če bi vedel, da se bo to zgodilo, bi verjetno odnehal že prej. Ampak zdaj smo nazaj."

Bi bilo bolje, če bi se ustavil? "Da, tako kot pri vsaki poškodbi je bolje prej odnehati. Ampak ko enkrat vložiš toliko truda, vedno misliš, da se bodo stvari nekako uredile in da bodo težave izginile. Danes na kolesu nimam nobenih težav, če pa veliko prehodim, čutim vnetje mišic, tetiv. Za zdaj so vsi treningi od oktobra potekali brez težav," je povedal 35-letni Idrijčan.

VIDEO: Kako se Tratnik spopada s težkimi časi, s poškodbami?

Pozitivni prvi vtisi

Red Bull se v novo sezono podaja s precej prevetreno zasedbo. "Veliko je novih sodelavcev, osebja, kolesarjev in športnih direktorjev. Prvi vtisi so super, zelo pozitivno presenečen sem, kako me spoštujejo – mene, moje delo in moje izkušnje. Mislim, da sem kar dobro zapisan, in to mi daje novo motivacijo. Po prvih dneh vidim samo dobre stvari. Izkušnje v ekipi imamo, zdaj jih je treba samo še prenesti na cesto in jih pretvoriti v rezultat."

Izjemno obiskan medijski dan ekipe Red-Bull - BORA - hansgrohe. Foto: Red Bull – BORA – hansgrohe | Maximilian Fries

"Če bo Primož na Vuelti zmagal še petič, bi seveda rad bil zraven"

Tratnik bo sezono najverjetneje začel na Portugalskem, na Dirki po Algarveju, ali na priljubljeni italijanski makadamski klasiki Strade Bianche. Želi si tudi vrnitve na klasike.

"Če ne drugega, vsaj zato, da lahko rečem, da sem poskusil še enkrat. Rad bi tudi – če bom načrtovan za Vuelto s Primožem – že prej z njim odpeljal nekaj dirk. Če bo zmagal še petič, bi seveda rad bil zraven. In v drugem primeru, če bom startal na Touru, bi rad prej odpeljal nekaj dirk z Remcom in Lipowitzem. Z njima še nisem dirkal in bilo bi malo čudno, da bi bil Tour naša prva skupna dirka. Če poleg tritedenske dirke lahko izberem še klasiko, bi izbral Dirko po Flandriji – rad bi še enkrat stal na startu."

Kako razvozlati uganko Pogačar-van der Poel?

Če bo prisoten na klasikah, se bo tam prej ali slej srečal tudi s Tadejem Pogačarjem in Mathieujem van der Poelom, vladarjem klasičnih dirk. Kako ju je sploh mogoče ugnati?

"Mislim, da je to za vse kolesarje večna uganka. Vse ekipe iščejo način. Po mojem mnenju je bolje, da ne čakaš, ampak samo kreneš v akcijo. Ampak težko rečem. Nikoli ne veš, ali bo Pogi napadel 80 kilometrov do cilja ali že kar 150. No, 200 kilometrov do cilja pa po moje ne bo šlo," se je nasmejal Tratnik.

"Po drugi strani moramo biti realni. Če gremo z ekipo na Flandrijo po zmago, to ni ravno realno. Če poskusimo doseči čim boljši rezultat, že top 5, pa je to vrhunsko."

"Še vedno bi rad kdaj okusil občutek dirkanja na rezultat." Foto: Guliverimage

Želja po lastnih rezultatih še vedno živi

Čeprav je pogosteje v vlogi pomočnika, pa tudi Tratnik še vedno goji rezultatske ambicije. "Na etapnih dirkah niti ne, saj imamo v ekipi veliko kolesarjev za skupno razvrstitev. To niso samo Primož, Remco in Florian – tu so še Jai Hindley, Giulio Pellizzari, Aleksander Vlasov, Dani Martínez … Vedno se bo našel kdo, ki je na klancu boljši od mene.

Lahko rečem, da bom trdo delal, treniral in se pripravljal. Poskušal bom biti najboljša različica sebe, in če se mi ponudi priložnost, jo bom izkoristil. Tudi na klasikah. Kdo ve – če se znajdem v pobegu in nam uspe priti do cilja, zakaj ne. Seveda pa je večji fokus na vlogi pomočnika in vemo, da moraš biti za to vlogo pripravljen 120-odstotno. Ampak še vedno bi rad kdaj okusil občutek dirkanja na rezultat."

Prihodnjo sezono bo znova z največjim veseljem oblekel reprezentančni dres. Foto: www.alesfevzer.com

Selektorju že obljubil svojo udeležbo na SP in EP

Zaradi dolgega okrevanja je Tratnik jeseni izpustil obe reprezentančni akciji – svetovno prvenstvo v Kigaliju v Ruandi in evropsko prvenstvo v Franciji. Je bila to njegova odločitev ali dogovor z ekipo?

"Ravno ko sem se po treh mesecih rehabilitacije vrnil na dirke, sta bila na sporedu svetovno in evropsko prvenstvo. Lahko bi oboje izpeljal, a ekipa je imela širši načrt. Poleg tega smo bili skoraj brez kolesarjev in raje so videli, da sem doma (namesto v Afriki, op. a.), da ne bi karkoli tvegal. O tem sem govoril tudi s selektorjem (Urošem Murnom, op. a.), ki je moj položaj razumel, in potem smo se skupaj odločili, da je bolje, da ostanem doma. V tistem obdobju sem imel težave tudi pri daljših potovanjih. Že na poti v Kanado, ko sem sedem ur sedel, sem spet imel težave.

Sem pa selektorju že obljubil, da bom prihodnje leto z reprezentanco tako na svetovnem prvenstvu v Kanadi kot na domačem evropskem prvenstvu v Sloveniji," je povedal Tratnik. Selektorju je dal tudi vedeti, da nanj lahko računa tudi na kronometru, če se zanj ne bosta odločila Pogačar ali Roglič. "Rad bi poskusil, zakaj ne? Izgubiti nimam kaj. Rad bi le, da bi bil o tej možnosti pravočasno obveščen, da se lahko ustrezno pripravim."

VIDEO: Kako je Tratnik na daljavo spremljal dogajanje v Kigaliju?

Pogodba še do konca 2027, kaj sledi?

Tratnik ima pogodbo z ekipo sklenjeno za prihodnji dve sezoni. Bo tudi po letu 2027 nadaljeval kolesarsko kariero?

"Če me vprašate zdaj, bi rekel, da jo bom. Ne vem pa, kaj se bo zgodilo v teh dveh letih. Kolesarstvo se spreminja in že sem bil v položaju, ko sem se vprašal, ali bom zmogel še enkrat čez vse te poškodbe in vračanja. Takrat je težko, a takoj ko začnem trenirati, se motivacija hitro vrne. V tem trenutku se z lahkoto vidim še naslednji dve leti v tej vlogi, bomo pa videli. Gremo iz leta v leto, potem pa naprej."

Preberite še: