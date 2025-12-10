Člani kolesarske ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe na dobro obiskanem medijskem dnevu v mestu Binissalem na španskem otoku Majorka pravkar predstavljajo okvirni tekmovalni program sezone 2026. Roglič ponovno odhaja na Dirko po Španiji, kjer bi s peto skupno zmago postal absolutni rekorder španske Vuelte. Red Bull pri lovu na rumeno majico stavi na novinca v ekipi Remca Evenepoela in lani tretjega Floriana Lipowitza, ki na francoske ceste odhajata kot sokapetana, na Giro pa se podaja z mladim matadorjem Giuliem Pellizzarijem in zmagovalcem Gira 2022 Jayem Hindleyjem.

"Kje lahko podpišem za peto zmago?" se je šalil Primož Roglič, potem ko je bilo rečeno, da lahko z nastopom na Vuelti potencialno postane rekorder španske dirke. "Se strinjam, bilo bi lepo, če bi se lahko znova boril za zmago na Vuelti," je bil na medijskem dnevu skromen 36-letni Zasavec, ki bo sezono začel marca z Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, sledila bo Dirka po Baskiji, potem pa bo program sestavljal sproti.

Na vprašanje, ali je to zanj zadnja sezona v profesionalnem kolesarstvu, je bil Roglič tipično diplomatski: "Upam, da ne, še vedno čutim lakoto, še vedno skušam biti najboljši, kot lahko, je pa res, da smo z vsakim dnem bližje koncu, in tako sem tudi sam vsak dan bližje koncu svoje kariere."

Več sledi ...

Načrt Red Bull - BORA - hansgrohe za tritedenske dirke: Giro: Jai Hindley in Giulio Pellizzari

Tour: Remco Evenepoel in Florian Lipowitz

Vuelta: Primož Roglič

Preberite še: