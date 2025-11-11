Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Torek,
11. 11. 2025,
9.12

5 minut

Dirka po Franciji Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič

Torek, 11. 11. 2025, 9.12

5 minut

Primož Roglič: Če bi lahko izbral še eno zmago, bi bila to seveda zmaga na Touru

Avtor:
A. T. K.

Primož Roglič | Primož Roglič ne skriva, da si še vedno želi zmage na Touru. | Foto A.S.O./Dean Koh

Primož Roglič ne skriva, da si še vedno želi zmage na Touru.

Foto: A.S.O./Dean Koh

Primož Roglič bo prihodnje leto vstopil v 11. sezono svoje profesionalne kolesarske kariere. V intervjuju za L'Équipe je poudaril, da mu, čeprav je s 36 leti morda videti kot prazgodovinski kolesar, ambicij ne manjka. Še vedno si želi nastopiti na Dirki po Franciji in ne skriva, da je to dirka, ki bi jo najraje dodal na seznam svojih zmag. "Vsi, ki se začnejo ukvarjati s kolesarstvom, to počnejo zato, ker so videli Tour de France, ne Dirke po Kataloniji. Če bi lahko izbral še eno zmago v karieri, bi bila to seveda zmaga na Touru, čeprav sem bil že blizu in je tudi to nekaj izjemnega."

Letos je na Touru ugotovil, da tudi v vrhunski formi ne more enakovredno konkurirati za vrh, a namesto da bi se predal, je v zadnjem tednu, ko je karavana zavila v Alpe, pripravil dvodnevni napadalni šov, nato pa v Parizu užival v zaključni etapi na Montmartru. In čeprav je marsikdo mislil, da Roglič ne razmišlja več o Touru, se je zmotil.  

Primož Roglič | Foto: A.S.O./Dean Koh Foto: A.S.O./Dean Koh

"Tour je največja dirka na svetu in lepo je biti del nje"

"Bil bi čudovit način zaključiti sezono ali vsaj neko poglavje. Po drugi strani pa – če bom na Touru lahko startal in če bom na ravni, ki jo takšna dirka zahteva, bom želel biti tam. To je največja dirka na svetu in res je lepo biti del nje," je v pogovoru za francoski časnik L'Equipe povedal Roglič, ki je prejšnji konec tedna nastopil na kriteriju v Saitami na Japonskem in užival v navdušenju navijačev.

Čeprav je v svoji karieri med drugim osvojil tudi Dirko po Italiji in kar štirikrat Dirko po Španiji, ima Tour posebno mesto. "Obožujem množice, podporo, ta občutek, ko je tvoj cilj tekmovati proti najboljšim. Tam lahko pokažeš odločnost in kdo v resnici si. Celotna izkušnja je neverjetna," pravi. Ne skriva, da je Tour tista dirka, ki bi jo najraje dodal na seznam svojih zmag. "Vsi, ki se začnejo ukvarjati s kolesarstvom, to počnejo zato, ker so videli Tour de France, ne Dirke po Kataloniji. Če bi lahko izbral še eno zmago v karieri, bi bila to seveda zmaga na Touru, čeprav sem bil že blizu in je tudi to nekaj izjemnega." Spomnimo: Roglič je leta 2020 osvojil drugo mesto, potem ko ga je Pogačar prehitel v predzadnji etapi, v vožnji na čas. 

Jonas Vingegaard Primož Roglič Saitama 2025 | Foto: A.S.O./Yuzuru Sunada Foto: A.S.O./Yuzuru Sunada

Roglič se zaveda, da so njegove možnosti za skupno zmago na Touru vse manjše, še posebej zaradi vse ostrejše konkurence tudi znotraj ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, kamor prihodnjo sezono prihaja Remco Evenepoel, a v vsem skuša še vedno uživati. "Če pogledamo širšo sliko – vsak dan, ki mine, je en dan manj v našem življenju. Čas gre naprej, ne moreš ga ustaviti. Seveda poskušam v vsem skupaj bolj uživati. Ko sem pred leti več zmagoval, je bil to dober občutek. Danes je to drugačna vrsta zadovoljstva."

"Če bom sposoben zmagovati, me ekipa ne bo pustila doma"

Kljub vse večji sproščenosti, ki smo ji pri njem priča v zadnjem obdobju, pa Roglič v prvi vrsti ostaja profesionalec. "Moram biti realen. Lani nisem veliko zmagoval, zato se moram najprej spet postaviti v položaj, da lahko zmagam. Ko se bom vrnil na to raven, ne bo težava izbirati dirk. Sezona je dolga, od januarja do oktobra je ogromno priložnosti. Če bom sposoben zmagovati, me ekipa ne bo pustila doma," je prepričan Roglič. Svoje cilje bo predstavil 10. decembra na pripravah na Majorki. 

Dirka po Franciji Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič
