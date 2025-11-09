Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
9. 11. 2025,
7.59

Osveženo pred

10 minut

Dirka po Španiji Dirka po Španiji Red Bull - BORA - hansgrohe Primož Roglič Primož Roglič

Nedelja, 9. 11. 2025, 7.59

Primož Roglič jasno napovedal, da se želi boriti za rekordno peto zmago na Vuelti

Primož Roglič Vuelta 2021 | Primož Roglič bi se rad prihodnjo sezono vrnil na Dirko po Španiji, kjer bi lovil rekordno peto skupnno zmago. | Foto Guliverimage

Primož Roglič bi se rad prihodnjo sezono vrnil na Dirko po Španiji, kjer bi lovil rekordno peto skupnno zmago.

Foto: Guliverimage

Primož Roglič je med obiskom Japonske, kjer danes nastopa na ekshibicijskem kriteriju Saitama, v pogovoru za španski AS potrdil, da si prihodnjo sezono želi vrniti na Dirko po Španiji in se poskusiti v boju za rekordno peto skupno zmago, potem ko je letos – prvič po debiju pred šestimi leti in štirimi skupnimi zmagami – špansko pentljo izpustil.

Tomaž Ambrožič
Mnenja Komu mar za naslednike Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja?

V pogovoru za španski AS je priznal, da je Vuelto letos pogrešal. "Tudi meni je bilo čudno," je dejal Roglič. "Sprva dogajanja nisem veliko spremljal, ker sem bil utrujen in sem si moral opomoči. Kasneje so mi doma vsi govorili, da bi moral biti tam, a mislim, da smo sprejeli pravo odločitev."

Ko je pogovor nanesel na leto 2026, je jasno, da je njegova motivacija kristalno jasna. "Neverjetno in lepo bi bilo, če bi se lahko naslednje leto boril za peto skupno zmago," je poudaril. "To je vsekakor nekaj, kar bi rad poskusil." Roglič si štiri skupne zmage na španski Vuelti deli z domačinom Robertom Herasom, ki je zmagal v sezonah 2000, 2003, 2004, 2005.

Start Vuelte bo prihodnje leto v Monaku, s čimer organizator želi pritegniti pozornost številke ena svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja, start na domačem pragu pa je priročen tudi za Rogliča. "Upam, da bom na štartu, to je moja želja," je dejal. "Z ekipo se moramo še pogovoriti, vendar si želim biti pripravljen na dirke, kjer lahko zmagujem. Ni mi težko začeti sezone zgodaj v Avstraliji (konec januarja) in končati oktobra, pomembno je le, da si v najboljši formi na dirkah, na katere ciljaš."

Veliko učnih lekcij

Roglič je v letošnji sezoni blestel na Dirki po Kataloniji, kjer je osvojil dve etapni zmagi in skupni seštevek, potem pa ni več zmagal. Kljub temu vztraja, da sezona ni bila neuspešna. "Bila je dobra sezona," je razmišljal. "Morda ni bilo toliko zmag, kot bi si želel, a iz tega sem se nekaj naučil. Vsakič, ko ne zmagaš, pomeni, da moraš delati še več."

Kaj ga čaka po sezoni 2026, za zdaj ostaja odprto vprašanje. "Ne vem," se je nasmehnil. "Grem dan za dnem, teden za tednom, mesec za mesecem – da vidim, kakšno raven še lahko dosežem in kakšni izzivi me še čakajo v življenju."

Ko pa je moral izbrati eno željo za prihodnje leto, je bil njegov odgovor presenetljivo preprost: "Da bi bil srečen."

