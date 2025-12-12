Kolesarski odrešenik, ki so ga Italijani dolgo čakali?

18-letni Lorenzo Finn velja za velikanski up italijanskega kolesarstva. Dvakratni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu – lani med mladinci, letos med mlajšimi člani – si je na Majorki vzel čas tudi za bralce Sportala ter spregovoril o svojem razvoju, pritisku italijanske javnosti, prihodnosti in generaciji, ki prihaja. Finn je član generacije 2006, ki dobesedno poka od perspektive. Med njenimi najvidnejšimi predstavniki so Francoz Paul Seixas, Danec Albert Withen Philipsen in Španec Adrià Pericas, omeniti pa velja tudi slovenskega kolesarja Jakoba Omrzela.

Osemnajstletni Italijan Lorenzo Finn skupaj z 22-letnim rojakom Giuliem Pellizzarijem in tri leta starejšim Nemcem Florianom Lipowitzem predstavlja prihodnost ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe, je na medijskem dnevu ekipe na Majorki poudaril prvi mož kolesarskih Rdečih bikov Ralph Denk.

Dvakratni svetovni prvak pri 18 letih

Finn, ki je septembra v Kigaliju v Ruandi že drugič zapored osvojil naslov svetovnega prvaka – lani med mladinci, letos še v kategoriji mlajših članov –, je edini kolesar po Mateju Mohoriču, ki mu je uspel takšen dvojni podvig. Na Majorki si je vzel čas tudi za bralce Sportala ter spregovoril o razvoju, pritisku, prihodnosti in generaciji, ki prihaja.

Foto: Red Bull – BORA – hansgrohe | Maximilian Fries

Sin Italijanke Chiare in Angleža Petra tekoče govori oba jezika, kar v svetu vrhunskega kolesarstva, kjer sta angleščina in italijanščina del vsakdanje komunikacije, še zdaleč ni zanemarljiva prednost. V mladosti je igral tenis in nogomet, a se je hitro našel v kolesarstvu, kjer je že zelo zgodaj opozoril nase. Ne samo s številkami, pač pa tudi s taktično zrelostjo, mirnostjo in preudarnostjo.

V družino BORA - hansgrohe je vstopil leta 2024, ko se je pri 18 letih pridružil mladinski zasedbi Grenke–Auto Eder, letos pa je naredil korak naprej v ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies (U23). Sezono je zaznamoval s šestim mestom na Dirki po Italiji za mlajše člane, kjer je po uspešnem pobegu rožnato majico oblekel njegov moštveni kolega Luke Tuckwell, Finn pa se je brez oklevanja prelevil v pomočnika in dirko končal na skupnem šestem mestu. Na prestižni dirki Tour de l’Avenir je bil četrti.

Ob koncu sezone je znova zablestel tam, kjer šteje največ – na svetovnem prvenstvu v Kigaliju, kjer je po uspešnem pobegu še drugo leto zapored oblekel mavrično majico.

Foto: Guliverimage

Ne želi prehitevati dogodkov

Po tehtnem razmisleku z bližnjimi in ekipo se je Finn odločil, da tudi v prihodnji sezoni ostane v razvojni ekipi in ne preskoči stopnice, kot je storil njegov vrstnik Jakob Omrzel, ki bo prihodnje leto dirkal za ekipo svetovne serije Bahrain Victorious.

"Po koncu mladinske konkurence sem podpisal dveletno pogodbo z ekipo U23. Menimo, da je to najboljša pot za moj razvoj – tudi zato, ker je pritisk manjši, kot bi bil v WorldTouru. Po letošnji zmagi na svetovnem prvenstvu bom mavrično majico lahko nosil tudi v prihodnji sezoni, kar mi ogromno pomeni," je povedal Finn, ki je že podpisal pogodbo do konca sezone 2028.

"Dirkal bom na različnih preizkušnjah, občasno tudi z ekipo svetovne serije. To so sicer manjše dirke, a še vedno profesionalne in zelo zahtevne. Mislim, da bom po koncu prihodnje sezone pripravljen na naslednji korak."

Zakaj ravno družina Red Bull?

Zakaj je prepričan, da je prav Red Bull - BORA - hansgrohe prava izbira zanj? "Mislim, da se to vidi v mojem napredku od mladinskih kategorij naprej. Vsako leto naredim korak naprej, kar je dober pokazatelj, da sem se pravilno odločil. Ekipa res verjame vame in v mojo prihodnost. Tukaj sem zelo srečen – v meni vidijo dolgoročen projekt."

Foto: Red Bull – BORA – hansgrohe | Maximilian Fries

Vzornik: Geraint Thomas

Čeprav je del ekipe, v kateri vozijo zvezdniki, kot so Primož Roglič, Remco Evenepoel in Florian Lipowitz, je Finn kot najstnik vzor našel drugje – v ekipi INEOS.

"Od nekdaj mi je bil zelo všeč Geraint Thomas. Prva Dirka po Franciji, ki sem jo spremljal po televiziji, je bil Tour 2018, kjer je zmagal. Nikoli ne bom pozabil njegovega govora na Elizejskih poljanah. Všeč mi je, ker ni le zmagovalec, ampak normalen človek – zna uživati, ustvarja zanimiv podkast in ostaja prizemljen."

Pritisk, a brez panike

Finn je del izjemno nadarjene generacije letnika 2006, v kateri je tudi slovenski dragulj Jakob Omrzel. "Ne poznam ga zelo dobro, a brez dvoma gre za velik talent. Zmagal je na Baby Giru in verjamem, da je pred njim zelo svetla prihodnost."

Tako kot Omrzel ne želi, da se ga omenja kot naslednjega Tadeja Pogačarja, Finn ne mara, da se ga omenja kot naslednika Vincenza Nibalija, ampak želi sam ustvarjati svojo kolesarsko biografijo in svoje ime.

Kot eden največjih upov italijanskega kolesarstva se zaveda tudi pritiska javnosti, ki že od leta 2016 čaka italijansko zmago na Dirki po Italiji.

Foto: Facebook/Giro del Belvedere

"Seveda čutim pritisk, a poskušam, da se ne obremenjujem preveč. Živim in treniram tako kot prej. Za zdaj še nisem tako izpostavljen, da bi bilo to breme, in upam, da bo tako tudi ostalo."

Letos je končal srednjo šolo, kar pomeni, da bo lahko ves fokus usmeril v kolesarstvo. "Zdaj se lahko v celoti posvetim eni stvari. To je zelo razbremenjujoče."

Glede prihodnje usmeritve pravi, da je pot še odprta: "Ekipa si želi, da bi se razvijal kot kolesar za skupni seštevek, kar si želim tudi sam. A prihodnost je odprta, morda se bomo odločili za kombinacijo etapnih in enodnevnih dirk, bomo videli."

Ne tehta hrane, tudi v vetrovniku še ni bil

Zanimivo je, da pri tej starosti še ne sledi strogo nadzorovani prehrani: "Ne, hrane še ne tehtam," se je nasmehnil. "Tudi v vetrovniku še nisem bil. Mislim, da imam še ogromno prostora za napredek."

Sezono bo začel konec januarja na Pokalu Majorka, med glavnimi cilji pa bodo ponovno Giro Next Gen, Tour de l’Avenir in branjenje naslova svetovnega prvaka.

