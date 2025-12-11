Vodja ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe Ralph Denk v pogovoru s slovenskimi novinarji na medijskem dnevu na Majorki ni skrival, da njegovo moštvo v sezono vstopa z ambicijami, ki presegajo običajne načrte. Dirka po Franciji ostaja velik cilj, nič manj pa ni pomembna Dirka po Španiji, kjer se lahko zgodi nekaj zgodovinskega. Če bo Primož Roglič, ki bo po trenutnih načrtih izpustil Giro in Tour, še petič zmagal na Vuelti, bo postal absolutni rekorder v številu skupnih zmag na tej dirki, kar je zagotovilo za vpis v anale kolesarske zgodovine. Denk je spregovoril tudi o 16-letnem Maju Bohaku, kolesarju Perutnine Ptuj, ki se v prihodnji sezoni seli v mladinski pogon rdečih bikov.

"Tour je največja dirka na svetu. Tam dobimo 60, morda celo 80 odstotkov vse medijske izpostavljenosti, zato je zelo pomembna, a imamo tudi druge cilje," je v pogovoru s slovenskimi novinarji, prisotnimi na medijskem dnevu ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe na Majorki, poudaril vodja ekipe Ralph Denk. "Tudi Giro in Vuelta sta za nas izjemno pomembna – tam se lahko zgodi nekaj zgodovinskega. In tudi na klasikah moramo narediti korak naprej."

Zakaj Roglič ne gre na Tour in zakaj bi bila zmaga na Vuelti zgodovinska?

Glede nekoliko presenetljive odločitve, da Roglič prihodnje leto Tour izpusti, je Denk dejal, da so o Rogličevem programu dolgo razpravljali, na koncu pa so se odločili, da se Primož tja, kjer je najmočnejši, vrne kot zmagovalec.

"Naš pristop je jasen: želimo, da se Primož vrne k zmagovanju. V zadnjih letih je zmagoval manj pogosto kot prej. Lahko bi več nastopal na enotedenskih dirkah, tudi te so zelo pomembne. Nikoli na primer še ni zmagal na Dirki po Švici, pa tudi pri enodnevnih dirkah ima še veliko prostora. Če se dobro pripravi na Vuelto, verjamem, da je lahko tam boljši, kot če bi najprej vozil na Touru in nato poskušal še na Vuelti," je prepričan Denk. "Če bo zmagal petič, bo prvi v zgodovini s takim dosežkom. To je velik cilj – zanj in za ekipo."

"Če se bo Primož dobro pripravil, je lahko na Vuelti izjemen. Če samo pogledamo sezono 2024, v kateri je zmagal na Vuelti, potem ko zaradi posledic padca Toura ni dokončal, mislim, da mu je prav ta počitek po odstopu dal dodatno moč. Verjamem tudi, da so kakovostne višinske priprave v Primoževem slogu zanj primernejše kot to, da bi odpeljal celoten Tour."

Foto: Red Bull – BORA – hansgrohe | Maximilian Fries

Kako ustaviti Pogačarja?

Ekipa Red Bulla se bo Toura lotila z dvema kapetanoma, novincem v ekipi Remcom Evenepoelom in lani tretjim na tej dirki Florianom Lipowitzem. Kakšen je njihov načrt, kako ugnati Tadeja Pogačarja, štirikratnega vladarja Toura, če sploh?

"Če sem povsem iskren, mislim, da Pogačarja lahko premagamo le, če stori napako. Trenutno je kolesarsko na drugem planetu. In to moramo spoštovati – moj poklon. A če naredi napako, kar je povsem človeško, če bo imel slab dan, moramo biti pozorni in na ta trenutek pripravljeni."

Bi lahko poskusili z napadom? "Imamo močno ekipo, a tudi z najboljšo ekipo to ne bo lahko," je moral priznati Denk.

So razmišljali, da bi v kapetansko enačbo dodali še eno spremenljivko, Rogliča kot tretjega kapetana? "Veste, kolesarstvo se zelo hitro spreminja. Danes smo predstavili osnovno idejo o programu, seveda pa se lahko zgodi, da se zaradi poškodb načrti spremenijo. Vseeno mislim, da bi bilo tudi s tremi kapetani zelo težko. Preprosto moramo čakati na to, da Tadej stori napako," je ponovil Denk, ki tudi v prihodnji sezoni zelo računa na še enega Slovenca v ekipi, na Jana Tratnika.

Foto: Alenka Teran Košir

"Jan Tratnik je za nas izjemno dragocen"

"Jan je za nas izjemno pomemben. Upam, da je poškodba kolena preteklost. Zelo se veselim dela z njim, kot superpomočnik na klasikah in tritedenskih dirkah bo igral ključno vlogo. Zelo je lojalen, vrhunski cestni kapetan, dragocen za našo ekipo."

Bo imel Tratnik priložnost dirkati za svoj rezultat, kar si, kot je priznal v ločenem intervjuju s slovenskimi novinarji, želi tudi sam? "Na klasikah nimamo izrazitega kapetana. Imamo širšo, dobro skupino, zakaj ne bi tam iskal svoje priložnosti?" je namignil Denk.

Rogliču se pogodba izteka. Denk: Moja vrata so vedno odprta.

Tratnik ima pogodbo z ekipo rdečih bikov sklenjeno do konca leta 2027, medtem ko se Rogličeva izteče ob koncu prihajajoče sezone. Veliko je ugibanj, ali bo to njegovo zadnje leto v karavani. Denk je glede tega previden: "Najprej se moramo pogovoriti s Primožem, ali si tega sploh želi. Pravi, da razmišlja o nadaljevanju kariere. Moja vrata so glede tega vedno odprta. Ko je pred dvema letoma podpisal pogodbo, je dejal, da je to zanj verjetno zadnja pogodba, a glede na to, da je polnokrvni športnik, si je morda premislil. Če bo želel nadaljevati, se bova o tem nedvomno pogovorila," je dal jasno vedeti, da so vrata izkušenemu Zasavcu vedno odprta.

Foto: Red Bull – BORA – hansgrohe | Maximilian Fries

Velike spremembe v športnem vodstvu

Od ekipe Red Bull sta se lani med drugim poslovila dva ključna športna direktorja (Rolf Aldag in Enrico Gasparotto), in to takoj po koncu Toura. Zakaj? "Različni pogledi na strategijo. Po Touru smo presodili, da je pravi trenutek za sporazumno slovo. Z Aldagom smo zmagali na Giru, skupaj smo dosegli veliko, a cilji se spreminjajo. Imamo jasno vizijo prihodnosti, naši pristopi pa niso bili več usklajeni," je pojasnil Denk.

V mladinske vrste Red Bulla prihaja 16-letni Slovenec Maj Bohak



In medtem ko nekateri odhajajo, drugi, vse mlajši, prihajajo. Kolesarska družina Red Bulla bo tako v prihodnji sezoni dobila še enega slovenskega člana.



V mladinsko ekipo GRENKE - Auto Eder (U19) prihaja 16-letni Maj Bohak iz Perutnine Ptuj. Denk se strinja, da gre za izjemno perspektivnega kolesarja. "Moji skavti so mi rekli, da je zelo nadarjen, da ga lovijo vse ekipe, in me vprašali, ali naj podpišejo pogodbo z njim. Rekel sem: seveda, zaupam vam," je povedal. Z mladim Bohakom bo sodeloval tudi njegov rojak Gregor Gazvoda, ki je konec lanskega leta prevzel vodenje razvojnega oddelka Rookies, osrednji cilj katerega je najti prihodnjega šampiona največje kolesarske dirke na svetu, francoskega Toura. "Gregor je zelo umirjen, izjemno strukturiran človek. Zelo smo veseli, da ga imamo – odličen je pri sestavi načrtov za naše mlade kolesarje," je poudaril Denk.

