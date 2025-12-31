Vsak mesec na Siol.net prinašamo rubriko Zgodbe, ki jih piše življenje, kjer predstavljamo posebne ljudi in njihove edinstvene poti. Gre za zgodbe, ki odkrivajo pogum, ustvarjalnost, vztrajnost in drugačen pogled na vsakdan: od ljudi, ki so se odločili za drugačen življenjski slog, do tistih, ki so premagali težke preizkušnje ali sledili svojim strastem, kljub vsem izzivom.

V spodnjem pregledu predstavljamo nekaj najbolj izstopajočih zgodb, ki so zaznamovale našo rubriko v preteklem obdobju, in ljudi, ki so z življenjem pokazali, da vsak trenutek nosi svojo vrednost.

Poznate zgodbo, ki bi jo moralo slišati več ljudi? Če poznate posameznika ali družino z življenjsko zgodbo, ki govori o pogumu, vztrajnosti, drugačni poti ali tihih zmagah vsakdana, nam pišite na katja.nakrst@tsmedia.si. Zgodbe, ki jih piše življenje, nastajajo prav zaradi ljudi, ki si upajo deliti svojo izkušnjo – ali pa zaradi tistih, ki verjamejo, da si takšne zgodbe zaslužijo prostor.

Foto: Osebni arhiv aktivna PPMS (primarno progresivna multipla skleroza). Teja danes svojo izkušnjo deli z namenom osveščanja o bolezni in spodbujanja razumevanja izzivov, s katerimi se srečujejo bolniki. Teja Hiti je pri 37 letih začela opažati nenavadno utrujenost in težo v nogah , ki se je kmalu sprevrgla v močne bolečine, mravljinčenje in težave z gibljivostjo. Po nizu preiskav, vključno z magnetno resonanco in lumbalno punkcijo, so ji postavili diagnozo(primarno progresivna multipla skleroza). Teja danes svojo izkušnjo deli z namenom osveščanja o bolezni in spodbujanja razumevanja izzivov, s katerimi se srečujejo bolniki.

Lea Smrkolj je mlada ženska, ki si je od otroštva želela uspešno kariero , a jo je pri 29 letih ustavila diagnoza raka. Namesto da bi bolezen postala osrednji del njenega življenja, jo je Lea izkoristila kot odskočno desko za preoblikovanje svojih vrednot, življenjskega ritma in odnosa do telesa. Danes živi z več zavedanja in odgovornosti ter svojo izkušnjo uporablja za gradnjo novega, polnega življenja.

Foto: Društvo Biti novinar Katarina Oman, na Instagramu znana kot Avo Kati, je v dobrih dveh letih izgubila 60 kilogramov – brez strogih diet in popolnih pogojev za spremembo. Kot mlada mamica dveh otrok je spoznala, da želi boljše življenje zase in za svoja sinova, ter svojo pot iskreno deli z več tisoč sledilci. Njena zgodba govori o vztrajnosti, notranjih bojih, odnosu do hrane in telesa ter radostih in izzivih vsakdanjega starševstva, hkrati pa navdihuje, kako se tudi z majhnimi koraki da doseči velike spremembe.

Foto: Ana Kovač V rubriki Zgodbe, ki jih piše življenje so svojo izkušnjo delili tudi uporabniki komune Skupnost Srečanje s Severne Primorske . Osemnajst mladih moških, ki so se znašli na življenjski točki, ko sami niso več našli poti, je poiskalo pomoč za boljši jutri. Med tridnevnim letovanjem v Beli krajini so spregovorili o preizkušnjah, rehabilitaciji, življenju v komuni ter svojih strahovih in željah. Strogo določen urnik jim pomaga strukturirati dan – od kosila, odmora za cigareto do časa za plažo – pri čemer vsak korak prispeva k njihovemu postopnemu vračanju v bolj samostojno življenje.

Foto: Ana Kovač Družina Kosmač Nakrst si dve leti po tem, ko jim je plaz uničil dom, počasi gradi novo življenje in novo hišo. Kljub spominom na tragično noč ostajajo pogumni in optimistični, še posebej ob veselju, ko so avgusta dobili novega člana družine. Družino sestavljajo upokojenca Rajko in Joži, njuna hči Janja s partnerjem Primožem ter njun sin Ian, ki je avgusta dobil bratca Marka. Vsak član družine prispeva po svojih močeh, da se življenje na novo postavi na noge.

Foto: Osebni arhiv Nuša Merzdovnik je po izgubi moža ostala sama s tremi hčerkami, najmlajša je imela komaj štiri mesece . Njena zgodba govori o bolečini, žalovanju in preizkušnjah, pa tudi o pogumu, ljubezni in odločnosti, s katero je premagala najtežje trenutke. Svoje izkušnje je prelila v knjigo za otroke, ki temelji na vprašanjih in solzah njenih treh deklic, ter jih deli tudi na Instagramu na profilu Dnevnik mlade vdove.

Gabrijela Ajhmajer Neuvirt in Nina Golob sta dve mamici, ki sta se po ločitvi spoprijeli z različnimi izzivi starševstva . Nina je z nekdanjim partnerjem vzpostavila spoštljiv in prijateljski odnos ter otrokom zagotovila varnost dveh domov, medtem ko se Gabrijela že štiri leta bori z neizpolnjenimi dogovori in sistemskimi ovirami kot samohranilka. Njuni zgodbi kažeta dve plati iste realnosti: ločitev je konec partnerske zveze, nikakor pa ne starševstva. Obe želita svoje izkušnje uporabiti, da druge mamice opolnomočita in jim ponudita podporo, ter delita praktične nasvete za zaščito lastnih pravic in dobrobit otrok.