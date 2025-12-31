Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

družina | To so zgodbe ljudi, ki jim življenje ni vedno prizanašalo, a so kljub vsemu našli svojo moč. | Foto Shutterstock

To so zgodbe ljudi, ki jim življenje ni vedno prizanašalo, a so kljub vsemu našli svojo moč.

Foto: Shutterstock

Vsak mesec na Siol.net prinašamo rubriko Zgodbe, ki jih piše življenje, kjer predstavljamo posebne ljudi in njihove edinstvene poti. Gre za zgodbe, ki odkrivajo pogum, ustvarjalnost, vztrajnost in drugačen pogled na vsakdan: od ljudi, ki so se odločili za drugačen življenjski slog, do tistih, ki so premagali težke preizkušnje ali sledili svojim strastem, kljub vsem izzivom.

V spodnjem pregledu predstavljamo nekaj najbolj izstopajočih zgodb, ki so zaznamovale našo rubriko v preteklem obdobju, in ljudi, ki so z življenjem pokazali, da vsak trenutek nosi svojo vrednost. 

Poznate zgodbo, ki bi jo moralo slišati več ljudi? Če poznate posameznika ali družino z življenjsko zgodbo, ki govori o pogumu, vztrajnosti, drugačni poti ali tihih zmagah vsakdana, nam pišite na katja.nakrst@tsmedia.si. Zgodbe, ki jih piše življenje, nastajajo prav zaradi ljudi, ki si upajo deliti svojo izkušnjo – ali pa zaradi tistih, ki verjamejo, da si takšne zgodbe zaslužijo prostor.

Teja Hiti | Foto: Osebni arhiv Foto: Osebni arhiv Teja Hiti je pri 37 letih začela opažati nenavadno utrujenost in težo v nogah, ki se je kmalu sprevrgla v močne bolečine, mravljinčenje in težave z gibljivostjo. Po nizu preiskav, vključno z magnetno resonanco in lumbalno punkcijo, so ji postavili diagnozo aktivna PPMS (primarno progresivna multipla skleroza). Teja danes svojo izkušnjo deli z namenom osveščanja o bolezni in spodbujanja razumevanja izzivov, s katerimi se srečujejo bolniki. 
Lea Smrkolj | Foto: Lea Smrkolj je mlada ženska, ki si je od otroštva želela uspešno kariero, a jo je pri 29 letih ustavila diagnoza raka. Namesto da bi bolezen postala osrednji del njenega življenja, jo je Lea izkoristila kot odskočno desko za preoblikovanje svojih vrednot, življenjskega ritma in odnosa do telesa. Danes živi z več zavedanja in odgovornosti ter svojo izkušnjo uporablja za gradnjo novega, polnega življenja.
Katarina Oman | Foto: Društvo Biti novinar Foto: Društvo Biti novinar Katarina Oman, na Instagramu znana kot Avo Kati, je v dobrih dveh letih izgubila 60 kilogramov – brez strogih diet in popolnih pogojev za spremembo. Kot mlada mamica dveh otrok je spoznala, da želi boljše življenje zase in za svoja sinova, ter svojo pot iskreno deli z več tisoč sledilci. Njena zgodba govori o vztrajnosti, notranjih bojih, odnosu do hrane in telesa ter radostih in izzivih vsakdanjega starševstva, hkrati pa navdihuje, kako se tudi z majhnimi koraki da doseči velike spremembe.
Terapevtska skupnost Tav pri Sveti Družini | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač V rubriki Zgodbe, ki jih piše življenje so svojo izkušnjo delili tudi uporabniki komune Skupnost Srečanje s Severne Primorske. Osemnajst mladih moških, ki so se znašli na življenjski točki, ko sami niso več našli poti, je poiskalo pomoč za boljši jutri. Med tridnevnim letovanjem v Beli krajini so spregovorili o preizkušnjah, rehabilitaciji, življenju v komuni ter svojih strahovih in željah. Strogo določen urnik jim pomaga strukturirati dan – od kosila, odmora za cigareto do časa za plažo – pri čemer vsak korak prispeva k njihovemu postopnemu vračanju v bolj samostojno življenje.
Družina Kosmač Nakrst | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Družina Kosmač Nakrst si dve leti po tem, ko jim je plaz uničil dom, počasi gradi novo življenje in novo hišo. Kljub spominom na tragično noč ostajajo pogumni in optimistični, še posebej ob veselju, ko so avgusta dobili novega člana družine. Družino sestavljajo upokojenca Rajko in Joži, njuna hči Janja s partnerjem Primožem ter njun sin Ian, ki je avgusta dobil bratca Marka. Vsak član družine prispeva po svojih močeh, da se življenje na novo postavi na noge.
Nina Wabra Jakič | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač Nina Wabra Jakič je pred 15 leti po hudi prometni nesreči pristala na invalidskem vozičku, potem ko je utrpela izjemno težke poškodbe in bila celo razglašena za mrtvo. Sledili so dolgi meseci okrevanja in prilagajanja na povsem novo življenje, ki ga danes razume kot pot, polno nepričakovanih darov. V URI Soča je spoznala moža, skupaj pa sta kljub zelo majhnim možnostim postala starša sinu Leu. Pri 47 letih pravi, da so jo najtežje preizkušnje pripeljale tja, kjer mora biti, in ji odprle vrata izkušenj, ki bi jih sicer nikoli doživela.
Jan Fonda | Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Jan Fonda je 20-letni mladenič, ki se je pri 16 letih soočil z redko obliko raka, osteosarkomom, kar je vodilo do amputacije noge in uporabe podkolenske proteze. Kljub izzivom je našel novo strast v manekenstvu in z neverjetno pozitivno energijo navdihuje druge. Jan verjame, da nas ne definira, kar izgubimo, temveč način, kako se znova sestavimo in premikamo naprej v življenju.
Nuša Merzdovnik | Foto: Osebni arhiv Foto: Osebni arhiv Nuša Merzdovnik je po izgubi moža ostala sama s tremi hčerkami, najmlajša je imela komaj štiri mesece. Njena zgodba govori o bolečini, žalovanju in preizkušnjah, pa tudi o pogumu, ljubezni in odločnosti, s katero je premagala najtežje trenutke. Svoje izkušnje je prelila v knjigo za otroke, ki temelji na vprašanjih in solzah njenih treh deklic, ter jih deli tudi na Instagramu na profilu Dnevnik mlade vdove.
Nina, Gabrijela | Foto: Gabrijela Ajhmajer Neuvirt in Nina Golob sta dve mamici, ki sta se po ločitvi spoprijeli z različnimi izzivi starševstva. Nina je z nekdanjim partnerjem vzpostavila spoštljiv in prijateljski odnos ter otrokom zagotovila varnost dveh domov, medtem ko se Gabrijela že štiri leta bori z neizpolnjenimi dogovori in sistemskimi ovirami kot samohranilka. Njuni zgodbi kažeta dve plati iste realnosti: ločitev je konec partnerske zveze, nikakor pa ne starševstva. Obe želita svoje izkušnje uporabiti, da druge mamice opolnomočita in jim ponudita podporo, ter delita praktične nasvete za zaščito lastnih pravic in dobrobit otrok.
Maks Pogačnik | Foto: Osebni arhiv Foto: Osebni arhiv Maks Pogačnik je odraščal v očetovi čokoladni delavnici v Kropi, kjer je leta 1999 nastala Molinet hiša čokolade. Čeprav nadaljevanje družinske tradicije sprva ni bilo v načrtu, je življenje ubralo svojo pot. Po očetovi smrti je Maks pustil redno službo in prevzel zgodbo, ki jo je začel njegov oče Uroš Pogačnik, eden pionirjev čokoladnih pralinejev v Sloveniji. Danes Molinet živi naprej v novi preobleki – s spoštovanjem do očetovih idej in z Maksovim prepoznavnim ustvarjalnim podpisom.
zdravje življenje Zgodbe, ki jih piše življenje
