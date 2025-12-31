Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Sreda,
31. 12. 2025,
18.35

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,93

Natisni članek

Natisni članek
Rusija vojna spopadi Nato dokument Politico Nemčija

Sreda, 31. 12. 2025, 18.35

1 ura, 13 minut

Nemčija z novim vojaškim načrtom: sabotaže in kibernetski napadi so priprava na vojno

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,93
Nemška vojska | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nemčija, kot eden ključnih stebrov zveze Nato, je ob koncu leta predstavila najbolj celovit premik v svoji obrambni strategiji po koncu hladne vojne. Zaupni dokument razkriva, da Berlin najnovejši val sabotaž, kibernetskih napadov in dezinformacij obravnava kot potencialne uvodne faze vojaškega konflikta, ne zgolj kot posamezne incidente. Dokument, ki ga je pridobil bruseljski portal Politico, predstavlja veliko spremembo v evropskem varnostnem pristopu in podrobno opisuje odziv Nemčije v primeru velikega vojaškega spopada znotraj severnoatlantskega zavezništva.

Po oceni nemških vojaških strokovnjakov tako imenovani hibridni napadi, vključno s sabotažami, kibernetskimi napadi ter manipulacijami z informacijami, "lahko v osnovi služijo pripravi na vojaško konfrontacijo", kar pomeni jasen premik od dozdajšnjega dojemanja teh dejanj kot pritiskov iz ozadja. Dokument, imenovan Operational Plan for Germany (OPLAN), jih prvič neposredno umešča v logiko vojaške eskalacije.

V zadnjih mesecih so nemške oblasti zabeležile porast ruskega vohunjenja, kibernetskih napadov in vplivnih informacijskih kampanj, usmerjenih na politične institucije, kritično infrastrukturo in javno mnenje. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je državo že označil za "dnevno tarčo hibridnega bojevanja," navaja bruseljski Politico.

Nemčija kot ključni koridor Nata

24-stranski dokument predvideva, da bi Nemčija v primeru konflikta igrala vlogo operativne baze in ključnega tranzitnega koridorja za premike Natovih sil. Ker je država osrednje logistično vozlišče zavezništva, bi se znašla pod pritiskom že v prvih fazah morebitne eskalacije. Po tem načrtu bi bila "prioritetna tarča konvencionalnih napadov z orožji dolgega dosega", usmerjenih na vojaško in civilno infrastrukturo, razkriva Politico.

Estonski vojaki
Novice Estonci svarijo Ruse: Še enkrat storite to, pa bomo streljali na vas

Ta ocena odraža širši premik v obrambnem razmišljanju po ruski agresiji na Ukrajino, ki že skoraj štiri leta ustvarja napetosti med Rusijo in evropskimi članicami zveze Nato.

Petfazni model: od zgodnjega zaznavanja do povojne obnove

OPLAN opisuje petfazni model odzivanja, od zgodnjega odkrivanja groženj in odvračanja, do nacionalne obrambe, kolektivne obrambe Nata ter končne povojne obnove. Trenutno se Nemčija po lastni oceni nahaja v prvi fazi, v kateri gradi celovito sliko groženj, izboljšuje vladno koordinacijo in pripravlja logistične ter zaščitne zmogljivosti, navaja Politico.

Nov načrt občutno širi vlogo nemških vojaških enot na domačem ozemlju. Enote za domovinsko varnost bi skrbele za zaščito kritične infrastrukture, varno premikanje vojaških sil znotraj nemškega ozemlja in za podporo nemotenemu delovanju države, medtem ko bi bile bojne sile razporejene drugod.

Vladimir Putin, ruski predsednik
Novice Putin sprejel odločitev: Rusija ne bo upoštevala nikogar

Dokument poudarja, da je uspešnost obrambnega sistema odvisna od civilne podpore v sektorju energije, prometa, zdravstva in zasebnih dobaviteljev. Brez tega načrt "ne more biti izveden".

Porast hibridnih napadov in ruska strategija sivega območja

Analitiki opozarjajo, da ruska strategija delovanja v "sivem območju" spodkopava evropsko varnost brez prestopa praga, ki bi sprožil kolektivni odgovor. Primeri vključujejo sabotaže energetskih omrežij, motnje v prometnih sistemih in dezinformacijske kampanje, ki se izvajajo v Evropi od leta 2022 dalje. ZDA ocenjujejo, da je bilo na stari celini izvedenih več kot sto sabotažnih dejanj.

Takšne operacije so pogosto težko sledljive in zasnovane tako, da povzročajo politični razkol ter upočasnijo odločevalske procese. Prav ta nejasnost ustvarja pogoje, v katerih lahko nasprotnik preizkuša meje brez tveganja takojšnjega odgovora.

Nemčija v osrčju evropske varnosti

Novi nemški načrt jasno kaže, da Nemčija postaja centralni akter evropske odpornosti na hibridne grožnje. Ker že zdaj nosi pomemben del bremena pri Natovih logističnih tokovih, bo morala biti pripravljena tako na napade na infrastrukturo kot na široko družbeno destabilizacijo, opozarja bruseljski portal.

Vladimir Putin
Novice Novi dokumenti: Putin že leta 2001 napovedal vojno

Nemški obrambni strokovnjaki opozarjajo, da je največja nevarnost prav v časovnem zamiku: hibridni napadi se kopičijo počasi, njihovi učinki pa se lahko pokažejo šele, ko je odzivanje prepozno. Nemčija zato prvič v zgodovini hibridne napade uradno obravnava kot dejanski del priprave na vojno, še sklene Politico.

Ukrajinski vojak
Novice Nemec, ki se bojuje v Ukrajini, sporoča: Tukaj je pekel
Vaje ukrajinskih vojakov
Novice Je ukrajinska fronta pred razpadom? To je znano.
Rusija vojna spopadi Nato dokument Politico Nemčija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.