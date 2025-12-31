Nemčija, kot eden ključnih stebrov zveze Nato, je ob koncu leta predstavila najbolj celovit premik v svoji obrambni strategiji po koncu hladne vojne. Zaupni dokument razkriva, da Berlin najnovejši val sabotaž, kibernetskih napadov in dezinformacij obravnava kot potencialne uvodne faze vojaškega konflikta, ne zgolj kot posamezne incidente. Dokument, ki ga je pridobil bruseljski portal Politico, predstavlja veliko spremembo v evropskem varnostnem pristopu in podrobno opisuje odziv Nemčije v primeru velikega vojaškega spopada znotraj severnoatlantskega zavezništva.

Po oceni nemških vojaških strokovnjakov tako imenovani hibridni napadi, vključno s sabotažami, kibernetskimi napadi ter manipulacijami z informacijami, "lahko v osnovi služijo pripravi na vojaško konfrontacijo", kar pomeni jasen premik od dozdajšnjega dojemanja teh dejanj kot pritiskov iz ozadja. Dokument, imenovan Operational Plan for Germany (OPLAN), jih prvič neposredno umešča v logiko vojaške eskalacije.

V zadnjih mesecih so nemške oblasti zabeležile porast ruskega vohunjenja, kibernetskih napadov in vplivnih informacijskih kampanj, usmerjenih na politične institucije, kritično infrastrukturo in javno mnenje. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je državo že označil za "dnevno tarčo hibridnega bojevanja," navaja bruseljski Politico.

Nemčija kot ključni koridor Nata

24-stranski dokument predvideva, da bi Nemčija v primeru konflikta igrala vlogo operativne baze in ključnega tranzitnega koridorja za premike Natovih sil. Ker je država osrednje logistično vozlišče zavezništva, bi se znašla pod pritiskom že v prvih fazah morebitne eskalacije. Po tem načrtu bi bila "prioritetna tarča konvencionalnih napadov z orožji dolgega dosega", usmerjenih na vojaško in civilno infrastrukturo, razkriva Politico.

Ta ocena odraža širši premik v obrambnem razmišljanju po ruski agresiji na Ukrajino, ki že skoraj štiri leta ustvarja napetosti med Rusijo in evropskimi članicami zveze Nato.

Petfazni model: od zgodnjega zaznavanja do povojne obnove

OPLAN opisuje petfazni model odzivanja, od zgodnjega odkrivanja groženj in odvračanja, do nacionalne obrambe, kolektivne obrambe Nata ter končne povojne obnove. Trenutno se Nemčija po lastni oceni nahaja v prvi fazi, v kateri gradi celovito sliko groženj, izboljšuje vladno koordinacijo in pripravlja logistične ter zaščitne zmogljivosti, navaja Politico.

Nov načrt občutno širi vlogo nemških vojaških enot na domačem ozemlju. Enote za domovinsko varnost bi skrbele za zaščito kritične infrastrukture, varno premikanje vojaških sil znotraj nemškega ozemlja in za podporo nemotenemu delovanju države, medtem ko bi bile bojne sile razporejene drugod.

Dokument poudarja, da je uspešnost obrambnega sistema odvisna od civilne podpore v sektorju energije, prometa, zdravstva in zasebnih dobaviteljev. Brez tega načrt "ne more biti izveden".

Porast hibridnih napadov in ruska strategija sivega območja

Analitiki opozarjajo, da ruska strategija delovanja v "sivem območju" spodkopava evropsko varnost brez prestopa praga, ki bi sprožil kolektivni odgovor. Primeri vključujejo sabotaže energetskih omrežij, motnje v prometnih sistemih in dezinformacijske kampanje, ki se izvajajo v Evropi od leta 2022 dalje. ZDA ocenjujejo, da je bilo na stari celini izvedenih več kot sto sabotažnih dejanj.

Takšne operacije so pogosto težko sledljive in zasnovane tako, da povzročajo politični razkol ter upočasnijo odločevalske procese. Prav ta nejasnost ustvarja pogoje, v katerih lahko nasprotnik preizkuša meje brez tveganja takojšnjega odgovora.

Nemčija v osrčju evropske varnosti

Novi nemški načrt jasno kaže, da Nemčija postaja centralni akter evropske odpornosti na hibridne grožnje. Ker že zdaj nosi pomemben del bremena pri Natovih logističnih tokovih, bo morala biti pripravljena tako na napade na infrastrukturo kot na široko družbeno destabilizacijo, opozarja bruseljski portal.

Nemški obrambni strokovnjaki opozarjajo, da je največja nevarnost prav v časovnem zamiku: hibridni napadi se kopičijo počasi, njihovi učinki pa se lahko pokažejo šele, ko je odzivanje prepozno. Nemčija zato prvič v zgodovini hibridne napade uradno obravnava kot dejanski del priprave na vojno, še sklene Politico.