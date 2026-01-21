Tragedija v Dražencih: tako lahko pomagate družini Marčič

Tragedija, ki je doletela družino Marčič iz Dražencev v okolici Ptuja, je neopisljiva. V požaru, ki je v nedeljo ponoči zajel njihovo hišo, je umrl 5-letni sin, drugi se v bolnišnici bori za življenje. V teh težkih časih lahko družini priskočite na pomoč tako, da donirate finančna sredstva ali pa obiščete Mariborsko kočo na Pohorju, kjer so se odločili, da bodo vso napitnino in denar od prodane pijače namenili družini Marčič.

Po nedeljski noči življenje družine Marčič nikoli več ne bo enako. Ogenj jim je vzel petletnega sina, drugi se v bolnišnici bori za življenje. Zaradi požara je njihova hiša neprimerna za bivanje, zato potrebujejo pomoč, da si bodo lahko uredili nov dom. Ob tej neopisljivi tragediji je čas, da Slovenija znova stopi skupaj in pomaga družini.

Pozivom k pomoči so se pridružili oskrbniki Mariborske koče na Pohorju, ki bodo zbrana sredstva od prodaje podvojili in namenili družini Marčič. "Čaj, kava, napitnine ... ta teden gredo družini Marčič. Mi bomo podvojili. Nimamo besed ob tragediji," so zapisali na svoji Facebook strani.

Družini Marčič lahko po svojih zmožnostih pomagate z donacijo finančnih sredstev



Območno združenje Rdečega križa je za pomoč družini Marčič odprlo podračun za zbiranje donacij. Nakazila sprejemajo na TRR: SI56 0420 2000 0348 846. Namen nakazila je Pomoč družini Marčič po požaru in smrti otroka, sklic pa SI00 245134.



Z današnjim dnem se je začela tudi akcija zbiranja denarja z SMS sporočili. SMS sporočilo s ključno besedo PTUJPOMAGAM 5 pošljete na 1919 ali PTUJPOMAGAM10 na 1919. S tem boste za družino prispevali pet oziroma deset evrov.