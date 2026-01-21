Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sreda,
21. 1. 2026,
14.49

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
tragedija požar

Sreda, 21. 1. 2026, 14.49

30 minut

Tragedija v Dražencih: tako lahko pomagate družini Marčič

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Požar Ptuj | Požar je popolnoma uničil hišo družine Marčič. | Foto STA

Požar je popolnoma uničil hišo družine Marčič.

Foto: STA

Tragedija, ki je doletela družino Marčič iz Dražencev v okolici Ptuja, je neopisljiva. V požaru, ki je v nedeljo ponoči zajel njihovo hišo, je umrl 5-letni sin, drugi se v bolnišnici bori za življenje. V teh težkih časih lahko družini priskočite na pomoč tako, da donirate finančna sredstva ali pa obiščete Mariborsko kočo na Pohorju, kjer so se odločili, da bodo vso napitnino in denar od prodane pijače namenili družini Marčič.

Po nedeljski noči življenje družine Marčič nikoli več ne bo enako. Ogenj jim je vzel petletnega sina, drugi se v bolnišnici bori za življenje. Zaradi požara je njihova hiša neprimerna za bivanje, zato potrebujejo pomoč, da si bodo lahko uredili nov dom. Ob tej neopisljivi tragediji je čas, da Slovenija znova stopi skupaj in pomaga družini.

Pozivom k pomoči so se pridružili oskrbniki Mariborske koče na Pohorju, ki bodo zbrana sredstva od prodaje podvojili in namenili družini Marčič. "Čaj, kava, napitnine ... ta teden gredo družini Marčič. Mi bomo podvojili. Nimamo besed ob tragediji," so zapisali na svoji Facebook strani. 

Družini Marčič lahko po svojih zmožnostih pomagate z donacijo finančnih sredstev

Območno združenje Rdečega križa je za pomoč družini Marčič odprlo podračun za zbiranje donacij. Nakazila sprejemajo na TRR: SI56 0420 2000 0348 846. Namen nakazila je Pomoč družini Marčič po požaru in smrti otroka, sklic pa SI00 245134.

Z današnjim dnem se je začela tudi akcija zbiranja denarja z SMS sporočili. SMS sporočilo s ključno besedo PTUJPOMAGAM 5 pošljete na 1919 ali PTUJPOMAGAM10 na 1919. S tem boste za družino prispevali pet oziroma deset evrov. 

Požar Ptuj
Novice Znane so nove podrobnosti tragedije v okolici Ptuja #foto #video
Požar Ptuj
Novice Znan najverjetnejši vzrok hudega požara v Dražencih
tragedija požar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.