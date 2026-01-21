Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Sreda,
21. 1. 2026,
13.31

23 minut

V Rusiji bi prepovedali prodajo igre Grand Theft Auto VI

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Grand Theft Auto VI velja za morda celo najbolj pričakovanoi videoigro tega desetletja. | Foto Rockstar Games

Grand Theft Auto VI velja za morda celo najbolj pričakovanoi videoigro tega desetletja.

Foto: Rockstar Games

Če razvijalec Rockstar Games iz težko pričakovane videoigre Grand Theft Auto VI, ki predvidoma izide 19. novembra letos, ne bo umaknil "nemoralne vsebine", bi morala biti prodaja igre v Rusiji prepovedana, grozi podpredsednik Svetovnega ruskega ljudskega sveta Mihail Ivanov.

Grand Theft Auto VI, videoigra, v kateri bodo igralci kot v preteklih delih serije stopili v čevlje kriminalcev, ki pobijajo policiste in po pločnikih gazijo civiliste, če to seveda želijo početi, je podpredsednika Svetovnega ruskega ljudskega sveta zmotila zato, ker bo v igri glede na pobegle informacije mogoče videti tudi moški striptiz.

Težava so slečeni moški

"Ustvarjalci GTA VI v igro namenoma vključujejo uničevalne in vulgarne vsebine, ki so nesprejemljive za moralno zdravje naše družbe. To zajema tudi prizore moškega striptiza, ki ga nameravajo vključiti v svoj izdelek. To je neposredna in cinična kršitev osnovnih moralnih načel in tradicionalnih duhovnih vrednot," je Mihail Ivanov povedal za ruski spletni medij news.ru.

Pomanjkljivo oblečeni liki v seriji Grand Theft Auto, ki je – čeprav tudi mnogi starši tega ne spoštujejo – namenjena polnoletnemu občinstvu, niso nobena redkost. | Foto: Rockstar Games Pomanjkljivo oblečeni liki v seriji Grand Theft Auto, ki je – čeprav tudi mnogi starši tega ne spoštujejo – namenjena polnoletnemu občinstvu, niso nobena redkost. Foto: Rockstar Games

Pozval je k uvedbi strogih ukrepov, ki bi v Rusiji preprečili prodajo tovrstnih videoiger oziroma ki bi razvijalce prisilili, da za ruski trg izdajo posebne različice videoiger brez "nemoralnih vsebin". 

Treba je sicer poudariti, da Svetovni ruski ljudski svet ne more prepovedati ničesar. To lahko v Rusiji stori samo medijski regulator Roskomnadzor.

V videoigri GTA VI bodo igralci lahko najverjetneje stopili v čevlje dveh glavnih likov, in sicer kriminalcev Lucie in Jasona. | Foto: Rockstar Games V videoigri GTA VI bodo igralci lahko najverjetneje stopili v čevlje dveh glavnih likov, in sicer kriminalcev Lucie in Jasona. Foto: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI za konzoli PlayStation 5 in Xbox Series X/S prihaja 19. novembra 2026. Gre za prvo nadaljevanje ene najbolj prodajanih serij videoiger vseh časov po Grand Theft Autu V, ki je izšel zdaj že daljnega leta 2013. 

