Nor nakup skrivnostnega bogataša, ki od epidemije covid-19 živi na morju

Nizozemska družba Oceanco, eden od največjih in najbolj uveljavljenih proizvajalcev luksuznih superjaht, je oznanila, da je po poldrugem desetletju dobila novega lastnika. To je postal Gabe Newell, prvi mož tehnološkega podjetja Valve, enega vodilnih imen svetovne industrije videoiger.

Kdo je Gabe Newell?

Gabe Newell je znan kot soustanovitelj, predsednik in večinski lastnik podjetja Valve, ki je ob prelomu tisočletja zaslovelo s serijo videoiger Half-Life (ta velja za eno najboljših vseh časov), leta 2003 pa je zagnalo Steam, digitalno trgovino z računalniškimi igrami, ki se je razvila v dominantni globalni servis za nakupovanje in poganjanje računalniških iger ter tudi daleč največji vir prihodkov za Valve.

Newell je na krilih uspehov podjetja Valve, ki je še vedno v zasebni lasti, njegovi zaposleni pa imajo po poročanju tehnoloških medijev zelo dobre plače – leta 2021 naj bi kar 295 od 336 zaposlenih dobilo vsaj milijon dolarjev (870 tisoč evrov) letno –, neznansko obogatel. Po oceni poslovnega medija Forbes je s premoženjem v vrednosti 8,22 milijarde evrov trenutno celo najbogatejši človek v industriji videoiger.

Danes 62-letni Gabe Newell se je leta 1980 vpisal na prestižno ameriško univerzo Harvard, a jo še pred koncem študija leta 1983 zapustil in šel delat za Billa Gatesa, soustanovitelja in takratnega šefa podjetja Microsoft. Leta 1996 sta Newell in njegov sodelavec Mike Harrington Microsoft zapustila ter se z ustanovitvijo podjetja Valve podala v industrijo videoiger. Leta 1998 je izšla njihova prva igra Half-Life, ki še danes, 27 let po izidu, velja za eno najboljših vseh časov in za videoigro, ki je postavila nove standarde industrije. Foto: AP / Guliverimage

Gradi si floto jaht, na njih tudi živi

Gabe Newell je sicer znan tudi po tem, da izredno zadržano razkriva podrobnosti o svojem zasebnem življenju in redko daje intervjuje.

Morda najbolj znana je njegova obsedenost z morjem in pomorstvom, ki jo je do zdaj nadgradil z nakupoma superjaht Draak in Rocinante, nizozemski Oceanco pa mu gradi tudi skoraj 350 milijonov evrov vredno 111-metrsko superladjo Oceanco Y722, hibrid med domovanjem na morju, luksuznim plovilom in mobilno znanstveno postajo.

Kot je decembra lani razkril medij Forbes, se je Gabe Newell v začetku leta 2020 v prizadevanjih, da bi se izognil epidemiji bolezni covid-19, umaknil na morje in od takrat na svojih superjahtah veliko večino časa tudi živi in dela.



To je v enem od redkih intervjujev julija letos potrdil tudi sam Newell. "Vstanem, delam, se potapljam in še malo delam. Po tem se bodisi potapljam drugič bodisi grem v fitnes in telovadim. Potem spet delam. Ampak živim na ladji, zato lahko vseeno vselej preživljam čas z vsemi."

Newellova 91-metrska superjahta Draak, nekdaj znana kot Tranquility in Equanimity. Foto: Wikimedia Commons / Sabung.hamster aka Everyone Sinks Starco

Zdaj je kupil še podjetje, ki gradi superjahte

Enega večjih korakov v svoji ljubezni do valov je Newell storil pred kratkim.

Nizozemska družba Oceanco – eden največjih svetovnih proizvajalcev luksuznih plovil, med drugim so zgradili superjadrnico Koru za Jeffa Bezosa, ustanovitelja Amazona – je v začetku meseca namreč razkrila, da je Gabe Newell postal njihov novi lastnik.

Noče se vmešavati v delo podjetja, želi jim zgolj pomagati

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v podjetju, se Gabe Newell, kljub temu da je zdaj tako rekoč šef podjetja, ne namerava vmešavati v njegovo delovanje.

"Njegova prva odločitev? Ekipo bo pustil pri miru, resno. Oceanco ima vizijo, integriteto in vizijo, ki dejansko prinaša rezultate. Gabe ne želi popravljati ničesar, naše delo želi zgolj dodatno podžigati, a ne s korporativnimi puhlicami, temveč z zaupanjem, s pomočjo, z nepričakovanimi idejami iz nepričakovanih mest," so zapisali na družbenem omrežju Instagram.

Kakšen znesek je Gabe Newell odštel za večinski delež v podjetju Oceanco, ni znano.