Dvainšestdesetletni nekdanji košarkar in za nekatere najboljši košarkar vseh časov Michael Jordan se s svojo jahto že nekaj tednov mudi v Grčiji, kjer dopustuje s svojo družino in v družbi žene Yvette Prieto. Eden izmed glavnih razlogov, da je Jordan obiskal Grčijo, je bil tudi dogodek Board of Greatness, ki ga je v Atenah pripravila njegova znamka Jordan Brand. Slavnostnega dogodka v čast 40. obletnici obstoja Jordan Branda, ki velja za enega največjih in najdonosnejših produktov športnega giganta Nike, se je udeležil tudi slovenski košarkarski as Luka Dončić. Na dogodku so bili še številni drugi košarkarji in atleti, ki so poslovno povezani s to športno znamko.

Dončić je svojo prvo pogodbo z znamko Jordan podpisal leta 2019, podaljšal pa jo je vsaj do leta 2029.

Grški mediji pa niso spregledali podrobnosti Jordanovega obiska, ko je večerjal v prestižni restavraciji Papaioannou, enem najboljših grških kulinaričnih lokalov, ki slovi po morski hrani. Prizorišče ima teraso tik ob morju, ki se nahaja neposredno nasproti hotela Divani Caravel v Kavouriju in leži na skrajnem jugu Aten v predelu Vouliagmeni.

Michael Jordan v družbi žene in prijateljev Foto: Profimedia

Jedilnik, ki je bil pripravljen v čast Michaelu Jordanu, je sestavil sam chef George Papaioannou. Ker pa je bil očitno MJ nad gostoljubnostjo, hrano in postrežbo izjemno navdušem, je v restavraciji pustil neverjetno radodarnih deset tisoč evrov (11.500 dolarjev) napitnine, je poročal greekcitytimes. Ta vsota seveda na bo naredila velike finančne luknje v Jordanovem milijardnem bogastvu, zagotovo pa je osebju restavracije njegov obisk pustil sladek priokus in ga naredil nepozabnega.

S 65-metrsko jahto The M'Brace Michael Jordan dopustuje in potuje na Jadranu. Foto: Profimedia

Z odhodom na otok Spetses je Jordan še podaljšal svoje počitnice v Grčiji, v zadnjih dneh pa naj bi se mudil tudi na idiličnem grškem otoku Mykonos. Že pred tem pa so ga na krovu njegove 115 milijonov evrov vredne jahte ujeli v Dubrovniku in Tivatu.

