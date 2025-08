Stična letos prvič gosti mednarodno poletno šolo restavriranja

Od 3. do 16. avgusta 2025 bo v Stični potekala mednarodna poletna šola restavriranja kamnitih površin, ki jo organizirata javni zavod Muzej krščanstva na Slovenskem in European Heritage Volunteers v sodelovanju s Cistercijansko opatijo Stična.

Pogled na cistercijansko opatijo iz zraka. Foto: p. Branko Petauer

Na območju zgodovinskega vhodnega portala v samostanski kompleks v Stični se bo avgusta zbralo 14 udeležencev iz desetih držav, ki bodo pod strokovnim vodstvom Restavratorskega centra ZVKDS obnavljali ključne kamnite elemente kulturnega spomenika državnega pomena. Projekt poteka v okviru projekta Cisterscapes in priznanja Znak evropske dediščine (krajše ZED), ki ga je muzej prejel za sodelovanje v mednarodnem projektu Cistercijanske krajine povezujejo Evropo (krajše Cisterscapes). Priznanje Evropska komisija podeljuje izbranim spomenikom in praksam, ki pomembno prispevajo k skupni evropski zgodovini.

Prejem Znaka evropske dediščine v Antwerpnu aprila 2024 (za leto 2023). Foto: Landratsamt Bamberg Förtsch

Evropski projekt, ki povezuje in obnavlja

Poletna šola v Stični je neposredna nadgradnja evropskega projekta Cisterscapes, v okviru katerega je med drugim nastala tudi več kot 6.300 kilometrov dolga pohodniška pot, Pot cistercijanov, ki povezuje nekdanje cistercijanske samostane po vsej Evropi. Tudi še delujočo opatijo Stična in nekdanji samostan v Kostanjevici na Krki, ki sta danes osrednji točki poti v Sloveniji.

Pohodniki na vsakoletnem pohodu po Poti cistercijanov v okolici Stične. Foto: MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM

Znak evropske dediščine muzeju ne prinaša le priznanja, temveč tudi odgovornost – med obveznostmi nosilcev znaka je namreč izvajanje izobraževalnih in komunikacijskih dejavnosti, s katerimi se dediščina približa širši javnosti, predvsem pa mlajšim generacijam.

Poletna šola - priložnost za mlade in za dediščino

Poletna šola združuje teoretično in praktično usposabljanje za mlade strokovnjake s področij arhitekture, umetnostne zgodovine, arheologije in konservatorstva. Udeleženci bodo pridobivali znanja o zgodovinskih tehnikah zidanja in čiščenja ter spoznali sodobne metode konserviranja kamna. V sklopu programa bodo obiskali tudi Restavratorski center v Ljubljani in druge pomembne cistercijanske lokacije.

Ob tej priložnosti Muzej krščanstva na Slovenskem vabi širšo javnost na slavnostni dogodek s predstavitvijo poletne šole. Ta bo potekal v četrtek, 7. avgusta, ob 17. uri v muzeju v Stični.

Na dogodku bo muzej predstavil svojo pot od projekta Cisterscapes do pridobitve Znaka evropske dediščine in organizacijo poletne šole. Predstavnik organizacije European Heritage Volunteers bo predstavil njihovo delo, potek poletne šole in možnosti za organizacijo poletne šole obnove drugod, predstavnik urada European Heritage Label Bureau pa bo predstavil delovanje urada, pomen ZED in merila za pridobitev prestižnega priznanja. Dva izmed udeležencev poletne šole bosta predstavila podobne projekte iz svojih držav izvora.

Muzej bo obenem slavnostno odkril plaketo Znaka evropske dediščine, ki označuje stiško opatijo kot pomembno evropsko kulturno točko.

Več informacij Za podrobnosti o programu, pogojih za udeležbo in prijavah se obrnite na Muzej krščanstva na Slovenskem ali obiščite uradno spletno stran European Heritage Volunteers. Svojo udeležbo na dogodku 7. avgusta potrdite s sporočilom na info@mks-sticna.si. Dogodek je del širših prizadevanj za promocijo kulturne dediščine kot žive in aktivne sestavine evropske identitete, pri čemer Stična in njena bogata zgodovina znova stopata v ospredje.

Dogodek finančno podpira Ministrstvo za kulturo in sofinancira Evropska unija (European Heritage Label Bureau).

Naročnik oglasnega sporočila je MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM.