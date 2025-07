Tragedija: na dirki umrl 19-letni kolesar

Iz Italije prihaja tragična novica. Zaradi posledic padca v prvi etapi dirke Giro della Valle, etapne dirke za kolesarje do 23 let, je umrl komaj 19-letni kolesar Samuele Privitera, član razvojne ekipe Hagens Berman Jayco. Nadarjeni kolesar naj bi nadzor nad kolesom izgubil zaradi srčnega zastoja, pri padcu pa izgubil čelado in z glavo trčil ob železna vrata ene od hiš ob trasi. Kljub hitremu posredovanju zdravniške službe je pozneje v bolnici preminil.

19-letni Italijan Samuele Privitera, član razvojne kolesarske ekipe Hagens Berman Jayco, se je ponesrečil med spustom v 1. etapi, potem ko je še iz neznanih razlogov – omenja se srčni zastoj - izgubil nadzor nad kolesom in padel pri hitrosti 70 kilometrov na uro, pri tem pa udaril v železna vrata hiše ob trasi. Ob trku je izgubil čelado, poroča italijanska spletna stran Bici Sport.

Od mladega kolesarja, ki bi oktobra moral praznovati 20. rojstni dan, se je na družbenih omrežjih poslovil vodja ekipe Hagens Berman Jayco Cycling Axel Merckx, sin legendarnega kolesarja Eddyja Merckxa.

"Samuele je bil in vedno bo življenje in osebnost te ekipe. Ta ekipa je bila vedno kot majhna družina in trenutki, kot je ta, so nepredstavljivi. Bil je nenadomestljiv. Njegovo veselje, njegov duh, njegova prijaznost so bili vedno svetla luč v katerem koli prostoru ali dirki, v kateri je bil v danem trenutku. Njegove izgube se ne da opisati z besedami. Trudim se izraziti žalost, ki jo čutim, hkrati pa sem globoko hvaležen za vsak trenutek, ki smo ga delili z njim, in za veselje, ki ga je vsak dan prinesel naši ekipi. Oboževal je motorje, oboževal je fotoaparat, rad se je smejal, a najbolj od vsega je imel rad svojo družino in sotekmovalce," je v ganljivem sporočilu zapisal Merckx.

Organizatorji dirke, ki so pretreseni zaradi izgube človeškega življenja, so v znak žalovanja odpovedali drugo etapo dirke, medtem ko bodo tretjo etapo izpeljali, pred startom pa bo minuta molka v spomin na pokojnega kolesarja.