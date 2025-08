Poljaka z otrokom na supu odneslo na odprto morje proti Braču

Petdesetletnega moškega in otroka iz Poljske, ki sta se v torek sredi dneva kljub močnemu vetru v Omišu odpravila na sup, je tok odnesel daleč od obale, kar je sprožilo reševalno akcijo.

Policijski postaji Omiš so okoli 12. ure iz centra za obveščanje sporočili, da sta se moški in otrok s supom pol ure pred tem odpravila na morje in da ju s kopnega ne vidijo več.

Dežurni policisti so o tem takoj obvestili luško kapitanijo, pomorsko policijo in policiste obalne straže, ki so takoj sprožili iskalno akcijo.

Oba so v bližini mesta Pučišća na otoku Braču kmalu našli pripadniki obalne straže in ju s čolnom prepeljali nazaj na območje Omiša, so še sporočili s policije.

Visoka kazen

Moškega so zaradi neupoštevanja pravil varnosti plovbe kaznovali s 400 evri, zaplet zaradi neizkušenosti in nepoznavanja lokalnih vremenskih razmer, pogosto turistov, pa so dežurne službe še enkrat uspešno rešile.