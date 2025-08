Huda prometna nesreča v Italiji: trije mrtvi in 15 poškodovanih

Na avtocesti v osrednjem delu Italije se je danes zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, 15 jih je poškodovanih. V trčenje južno od Firenc so bili vpleteni rešilec, tovornjak in trije avtomobili. Zaradi nesreče je bila najdaljša italijanska avtocesta A1 več ur zaprta, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.