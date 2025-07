Vlagatelji preusmerjajo svoja sredstva v ekosisteme, zgrajene na Solani, Chainlinku in Cardanu

Veliki vlagatelji tiho usmerjajo sredstva v omrežja, zgrajena na Solani, Chainlinku in Cardanu. V središču tega preobrata je malo znan žeton z imenom XYZ. Prvi podatki nakazujejo, da bi lahko njegova cena narasla za devetkrat. Tržni opazovalci poročajo o naraščajočih obsegih trgovanja, nenavadni aktivnosti denarnic in novih partnerstvih. Vprašanje, ki se zdaj zastavlja, je, kako visoko se lahko XYZ povzpne v prihodnjih mesecih.

Povpraševanje po $XYZ narašča, saj je njegova tržna vrednost dosegla mejnik 15 milijonov $

Projekt XYZVerse ($XYZ), ki združuje svet športa in kriptovalut, je pritegnil veliko zanimanja vlagateljev. Za razliko od običajnih memecoinov se XYZVerse predstavlja kot dolgoročni projekt z jasno začrtano potjo in aktivno skupnostjo. Projekt je bil nedavno prepoznan kot Najboljši NOVI memecoin projekt, kar še povečuje njegovo privlačnost.

Za razliko od tipičnih meme kovancev ponuja XYZVerse dejansko uporabno vrednost in jasno zastavljeno razvojno pot za dolgoročno rast. Načrtuje lansiranje gamificiranih produktov ter sklenitev partnerstev z velikimi športnimi ekipami in platformami.

Posebej omembe vredno je, da je XYZVerse predčasno uresničil enega svojih ciljev z vzpostavitvijo partnerstva z bookmaker.XYZ — prvo popolnoma verižno decentralizirano stavnico in igralnico. Kot dodatek pa imetniki žetona $XYZ prejmejo ekskluzivne ugodnosti pri svoji prvi stavi.

Cenovna dinamika in načrti za uvrstitev

Med predprodajno fazo je žeton $XYZ kazal stalno rast. Od začetka se je cena zvišala z $0,0001 na $0,005, naslednja faza pa jo bo potisnila na $0,01. Končna cena v predprodaji bo $0,02, nato pa bo žeton uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze.

Predvidena cena ob uvrstitvi – $0,10 – bi lahko zgodnjim vlagateljem prinesla do 1.000-kratne donose, če projekt doseže predvideno tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih več kot 15 milijonov $, predprodaja pa se hitro približuje novemu pomembnemu mejniku – 20 milijonom $. Takšen napredek kaže na močno zanimanje tako malih kot institucionalnih vlagateljev.

Nagrade za prvake

V XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni člani niso le opazovalci – za svojo predanost prejmejo airdrope žetonov XYZ. To je igra, v kateri največji navijači dosegajo največje zmage.

Pot do zmage

Z dobro zastavljeno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX borze ter rednimi "žigi" žetonov je $XYZ grajen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je usmerjena v rast cene, krepitev projekta in povezovanje skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Solana: lahko SOL prehiti kriptokonkurenco?

Solana je zgrajena za hitrost. Obdela na tisoče transakcij v hipu, obenem pa ohranja nizke stroške. V nasprotju s številnimi konkurenti omrežja ne deli v "sharde" in se ne zanaša na dodatne plasti. Njena zasnova omogoča razvijalcem, da aplikacije pišejo v jezikih, kot so Rust, C ali celo Python, ter jih nato neposredno zaženejo na verigi. SOL je gonilna sila vsakega klika – z njim uporabniki plačujejo pristojbine, igrajo igre in glasujejo o nadgradnjah. Tisti, ki posodijo računalniško moč, zanjo prejmejo SOL, zato žeton stoji v središču rasti.

Povečano povpraševanje po hitrejšem DeFi-ju in igralnih svetovih Solano v tem ciklu postavlja v ospredje. Ethereum sicer še vedno prevladuje, a njegove pristojbine narastejo, ko naraste gneča. Cardano je cenejši, a počasnejši. Solana ponuja srednjo pot: skoraj hipne zamenjave brez bolečih stroškov. Dnevni obsegi trgovanja kažejo, da trgovci opažajo to razliko. Če bo naslednji bikovski trend favoriziral omrežja, ki že danes omogočajo širitev, bi SOL lahko pridobil pozornost in sredstva. A sproščanje zaloge in močna konkurenca lahko vplivata na ceno. Za vlagatelje, pripravljene na nihanja, pa ta kovanec lahko predstavlja izziv.

LINK: most med podatki in pametnimi pogodbami, ki ustvarja zlato

Chainlink, znan po svojem kovancu LINK, deluje kot digitalni kurir za blockchain omrežja. Pametne pogodbe lahko vidijo le podatke na svoji verigi, zato LINK prinaša zaupanja vredne informacije iz zunanjega sveta. Najprej več vozlišč zajame podatke. Nato se njihovi odgovori združijo, da se izločijo napačne informacije. Končni rezultat prispe do pogodbe v nekaj sekundah. Omrežje poštena vozlišča nagradi z žetoni LINK, imetniki pa lahko kovance tudi zastavijo (staking), da ohranjajo poštenost sistema. Tako nastane hiter in odprt pretok podatkov za igre, finančne aplikacije in druge namene.

Novi tržni cikel daje prednost kovancem z jasno vlogo, ne pa divjim obljubam – in LINK se popolnoma ujema s tem duhom. Medtem ko številni konkurenti lovijo pozornost z velikimi napovedmi, Chainlink vsak dan ustvarja stalne prihodke, saj aplikacije potrebujejo cene, vremenske podatke in športne rezultate. Njegov prihodek je celo narasel ob zadnjem medvedjem trendu. Nekateri trgovci LINK primerjajo z lopatami in krampi v zlati mrzlici – orodjem, ki ga potrebuje vsak rudar. Če bosta ethereum in Solana v letu 2024 še naprej rasla, bo rasla tudi potreba po zanesljivih podatkih – in to bi lahko postavilo LINK v zelo močan položaj.

ADA: "zeleni hitri vlak", ki drvi proti naslednjemu kriptovalu

Cardano je hitra in prilagodljiva blockchain platforma, zasnovana za pametne pogodbe. Uporablja protokol Ouroboros s soglasjem proof-of-stake, kar pomeni nizko porabo energije – v nasprotju z energetsko požrešnimi sistemi, ki temeljijo na proof-of-work. Omrežje razdeli naloge na dve plasti: eno za plačila in drugo za izvajanje kode. Ta arhitektura ohranja sistem lahek in omogoča cilj kar milijon transakcij na sekundo. Domači žetoni, ki so aktivni od marca 2021, se po verigi premikajo z zelo nizkimi pristojbinami, kar olajša lansiranje DeFi rešitev, iger in novih kovancev. V središču vsega je ADA – kovanec, ki poganja in varuje omrežje.

Trg trenutno daje prednost projektom, ki zmanjšujejo stroške in ogljični odtis – ADA ustreza obema kriterijema. Ethereum še vedno vodi po številu aplikacij, a visoke "gas" pristojbine odvračajo uporabnike. Bitcoin sicer ohranja vrednost, a ne podpira zapletenih aplikacij. Cardano se umešča med oba: ponuja nagrade za staking, nizke stroške in seznam nadgradenj, ki se stalno širi. Z ADA se trenutno trguje precej pod njegovo najvišjo vrednostjo iz leta 2021, zato nekateri menijo, da ima v primeru novega bikovskega trenda veliko prostora za rast. Ker vse več razvijalcev išče zelene in razširljive verige, bi cardano lahko prehitel počasnejše in dražje tekmece.

SOL, LINK in ADA ponujajo zanesljiv potencial rasti. A XYZVerse vodi z mešanico športne meme energije, skupnostnim upravljanjem, načrti za GameFi, medijskimi povezavami, aktivno predprodajo in drznim ciljem kar 20.000-odstotne rasti. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

