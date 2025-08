Na Arsu napovedujejo, da bo na vreme pri nas ob koncu tedna vplivalo višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka, ki je trenutno nad severno Nemčijo. "Danes že lahko v severni polovici države nastane nekaj ploh in neviht, v popoldanskem času bo danes tudi za odtenek več oblačnosti kot v četrtek. Dopoldne bo še precej jasno, potem pa bo nekaj več oblačnosti s severa in severozahoda," je za Siol povedala dežurna Arsova meteorologinja. Otoplitev ozračja lahko pričakujemo šele v začetku prihodnjega tedna, do naslednjega petka pa se utegnejo temperature povzpeti tudi nazaj do poletnih 30 stopinj Celzija.

Kot je povedala dežurna meteorologinja, bodo temperature tudi danes še dosegale prijetnih od 22 do 29 stopinj Celzija. "Potem pa nas čakata hladnejši in spremenljivejši sobota in nedelja. Sploh v soboto bodo že od zgodnjega jutra pogostejše plohe in nevihte, lahko se vmes pojavijo tudi kakšen naliv in obilnejše padavine," je povedala dežurna meteorologinja na Arsu. Ob tem je dodala, da bo šla prek naših krajev vremenska motnja, morda bo nastala še kakšna ploha in padla kakšna kaplja dežja, a bo padavin v nedeljo precej manj kot v soboto.

Poglejte si gibanje padavin v Sloveniji ob koncu tedna:

Čaka nas namočena sobota, tudi v nedeljo lahko pade še kakšna kaplja

V noči na soboto se bo povsod postopoma pooblačilo, v drugem delu noči pa se bodo ponekod že začele pojavljati plohe in nevihte. Te bodo najpogostejše v soboto popoldne in v noči na nedeljo, ko nas bo prešla hladna fronta in bodo padavine zajele vso Slovenijo. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja, napovedujejo na agenciji za okolje.

V nedeljo bo v višinah nad nami hladen in nestabilen zrak, zato bodo nastajale krajevne plohe, v bližini morja tudi kakšna nevihta. Temperature v notranjosti Slovenije bodo v soboto in nedeljo le okoli 20 stopinj Celzija, nekoliko topleje pa bo na Primorskem, napovedujejo na Arsu.

V naslednjem tednu več sonca

"V začetku prihodnjega tedna bo več sonca, še vedno pa so mogoče kakšne plohe in nevihte, predvsem v torek in v sredo, ko nas bo dosegla še ena vremenska motnja, a trenutno ne kaže, da bi šlo za večje količine dežja," je povedala Arsova dežurna meteorologinja. Postopno pa se bodo temperature v začetku prihodnjega tedna spet povzpele, z ozirom na to, da se bo ozračje v soboto in nedeljo ogrelo samo do okoli 20 stopinj Celzija.

Na polovici tedna se utegne ogreti do 25 stopinj Celzija, ob koncu prihodnjega tedna pa se bodo temperature morda povzpele tudi do 30 stopinj Celzija. "Morda se celo vrne nekaj vročine ob koncu prihodnjega tedna," je še povedala dežurna meteorologinja Arsa.

O vročinskem valu bomo lahko morda govorili po 10. avgustu

Trenutni modelski izračuni kažejo, da bo tudi začetek prihodnjega tedna dokaj nestabilen. Nekaj ploh in neviht je mogočih že v ponedeljek popoldne, še več pa v torek zvečer in v noči na sredo.

Vreme se bo počasi ustalilo v drugi polovici tedna, temperature pa se bodo ob koncu tedna vendarle vse bolj približale 30 stopinjam Celzija. O vročinskem valu bomo morda lahko govorili po 10. avgustu, a napovedi se še spreminjajo in torej niso zelo zanesljive, ob tem še napovedujejo na Arsu.

