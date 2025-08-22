Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

22. 8. 2025,
Bližnji vzhod

Izraelski obrambni minister zagrozil z uničenjem mesta Gaza

Gaza | Izraelske sile medtem nadaljujejo operacije v enklavi, v ospredju katerih je trenutno ofenziva na mesto Gaza, ki jo je Izrael začel kljub pozivom mednarodne skupnosti po njenem preklicu. Na Netanjahuja sicer vse bolj pritiska tudi del domače javnosti. | Foto Reuters

Izraelske sile medtem nadaljujejo operacije v enklavi, v ospredju katerih je trenutno ofenziva na mesto Gaza, ki jo je Izrael začel kljub pozivom mednarodne skupnosti po njenem preklicu. Na Netanjahuja sicer vse bolj pritiska tudi del domače javnosti.

Foto: Reuters

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je danes zagrozil z uničenjem mesta Gaza, če gibanje Hamas ne bo pristalo na razorožitev, izpustitev talcev in končanje vojne pod izraelskimi pogoji. Od danes zjutraj so medtem v enklavi našteli najmanj 25 smrtnih žrtev izraelskih napadov, ob sklicevanju na zdravstvene vire poroča katarska televizija Al Jazeera.

Pomembnejši dogodki dneva:

9.54 Izraelski obrambni minister zagrozil z uničenjem mesta Gaza

9.54 Izraelski obrambni minister zagrozil z uničenjem mesta Gaza

"Če se ne bodo strinjali, bo Gaza, glavno mesto Hamasa, postala Rafa in Bejt Hanun," je na družbenih omrežjih zagrozil Kac z omembo dveh mest v Gazi, ki so jih izraelske sile z napadi in sistematičnim uničevanjem infrastrukture že povsem uničile.

Pri tem je omenil odprtje "vrat pekla" v mestu, v katerem se po nekaterih ocenah še vedno zadržuje okoli milijon ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Grožnja sledi četrtkovi izjavi premierja Benjamina Netanjahuja o takojšnjem začetku pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu, in končanje vojne pod pogoji, ki so sprejemljivi za Izrael.

Vodja skrajno desne izraelske vlade ob tem ni razkril, ali je Izrael sprejel predlog premirja, ki ga je v ponedeljek sprejelo palestinsko islamistično gibanje, je pa dejal, da gresta poraz Hamasa in osvoboditev talcev "z roko v roki".

Izraelske sile medtem nadaljujejo operacije v enklavi, v ospredju katerih je trenutno ofenziva na mesto Gaza, ki jo je Izrael začel kljub pozivom mednarodne skupnosti po njenem preklicu. Na Netanjahuja sicer vse bolj pritiska tudi del domače javnosti.

Po podatkih zdravstvenih virov je bilo od jutra v napadih po enklavi ubitih najmanj 25 Palestincev, od tega več kot deset na območju mesta Gaza.

