Nekaj ruskih raket, izstreljenih v obsežnem ruskem zračnem napadu na Ukrajino v noči na četrtek, je odletelo vse do kraja Mukačevo na skrajnem zahodu Ukrajine v neposredni bližini meja z Madžarsko in Slovaško, najmanj ena od njih pa je zadela tovarno potrošniške elektronike Flex, ki je v lasti Američanov. V tovarni je bilo v času napada z raketo več kot 800 ljudi, na srečo pa ni umrl nihče. V kraju Mukačevo je bilo zaradi ruskega napada sicer ranjenih 19 ljudi.

Proizvodno podjetje Flex, ki je v ameriško-singapurski lasti, po navedbah na njihovi spletni strani in sodeč po informacijah ukrajinskih medijev proizvaja potrošniško in industrijsko elektroniko za nekatera največja tehnološka, avtomobilska, telekomunikacijska, zdravstvena podjetja na svetu. Gre sicer za enega največjih tako imenovanih ponudnikov storitve elektronske proizvodnje (EMS) na svetu.

Posledice raketnega napada na tovarno Flex v kraju Mukačevo. Umrl ni nihče, ranjenih pa naj bi bilo od 12 do 15 zaposlenih. Foto: Anton Gerashchenko/X

Ukrajinski zunanji minister Andrii Sybiha‎ je po napadu na tovarno Flex sporočil, da ta nima ničesar opraviti z vojsko ali obrambo države, in da je cilj tovrstnih ruskih napadov samo ustrahovanje ukrajinskega prebivalstva.

Podobno se je po napadu odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je zapisal, da je tovarna Flex izključno civilni objekt, ki "proizvaja običajne gospodinjske predmete, kot so kavomati".

"To je zdaj očitno prav tako tarča za Rusijo. Zelo zgovorno," je na Telegramu zapisal Zelenski in silovite ter zelo obsežne ruske zračne napade v noči na četrtek označil za nov "nor ruski anti-rekord".

15.54 Lavrov: Za Moskvo je namestitev evropskih sil v Ukrajini nesprejemljiva

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes dejal, da bi bila vsakršna namestitev evropskih vojaških sil v Ukrajini za Moskvo nesprejemljiva. Kijev je obtožil, da ga ne zanima trajni mir, saj si prizadeva za varnostna jamstva, ki niso združljiva z ruskimi zahtevami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski zunanji minister se je na srečanju med Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom, ki je prejšnji petek potekalo na Aljaski, pojavil v puloverju z napisom Sovjetska zveza. Foto: Posnetek zaslona

Rusija zavrača varnostne garancije, v katerih ni udeležena in ki so usmerjene proti Moskvi, je na novinarski konferenci dejal Lavrov. Tudi tuje sile v Ukrajini so po njegovih besedah za Moskvo popolnoma nesprejemljive, poročanje ruske tiskovne agencije Interfax povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Ocenil je tudi, da Ukrajina jasno kaže, da je ne zanima trajnostna in dolgoročna rešitev konflikta. "Ukrajinski režim in njegovi predstavniki komentirajo trenutne razmere na zelo specifičen način, s čimer neposredno kažejo, da jih ne zanima trajnostna, pravična, dolgoročna rešitev," je dejal po pogovorih z indijskim zunanjim ministrom Subrahmanjamom Džaišankarjem.

Lavrov je dejal, da stališče Ukrajine nakazuje, da želi Kijev spodkopati prizadevanja ZDA za rešitev konflikta, medtem ko Moskva na tej poti tesno sodeluje z Washingtonom, da bi "odpravila temeljne vzroke krize".

Kritičen je bil tudi do evropskih držav, ki sodelujejo v t. i. koaliciji voljnih, saj da so njihova dejanja usmerjena v spodkopavanje napredka, doseženega pri reševanju konflikta v Ukrajini od vrha na Aljaski.

Od ponedeljkovega srečanja ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in evropskih voditeljev z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Washingtonu potekajo pogovori o tem, kakšna bi lahko bila vojaška varnostna jamstva za Ukrajino. Gre za okrepitev ukrajinske obrambne sposobnosti, pa tudi za morebitno napotitev enot v Ukrajino ali njeno bližino za zagotavljanje njene varnosti.

ZDA po Trumpovih besedah načrtujejo sodelovanje, vendar je zavrnil možnost, da bi v Ukrajino poslale svoje vojake. Glavno breme pri varnostnih jamstvih za Ukrajino naj bi po navedbah Washingtona nosile evropske članice Nata.

Lavrov je sicer v sredo orisal povsem drugačen model, po katerem bi za varnost Ukrajine jamčilo pet stalnih članic Varnostnega sveta ZN, in sicer Rusija, ZDA, Kitajska, Francija in Velika Britanija, poroča dpa. Kot je dejal, je bil podoben model na mizi že med rusko-ukrajinskimi pogovori v Istanbulu leta 2022.

9.40 Več sto ruskih napadov z droni in raketami na zahodu Ukrajine

Rusija je ponoči na Ukrajino izstrelila več kot 600 dronov in raket, so sporočile ukrajinske letalske sile. Ruski napadi na zahodu Ukrajine so terjali eno smrtno žrtev, več ljudi je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ukrajinske vojske so ruske sile ponoči izstrelile 574 dronov in 40 balističnih raket. Enote ukrajinske zračne obrambe so uničile 546 dronov in 31 raket.

V kombiniranem napadu brezpilotnih letalnikov in raket je bila v Lvovu ubita ena oseba, dve sta bili ranjeni. Ob tem je bilo poškodovanih več deset stanovanjskih objektov, navaja vodja tamkajšnje vojaške uprave Maksim Kozicki.

V napadih ruske vojske v mestu Mukačevo v bližini meje z Madžarsko in Slovaško je bilo ranjenih 12 ljudi, je sporočil tamkajšnji mestni svet. Ruske sile so izvedle napad tudi na mesto Luck, od koder pa o morebitnih žrtvah ali ranjenih ne poročajo.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je vojska ponoči uničila 49 ukrajinskih dronov v več regijah po državi. Ministrstvo za zdaj še ni navedlo podrobnosti o morebitnih žrtvah ali škodi.

Napadi Rusije in Ukrajine se nadaljujejo kljub prizadevanjem za končanje triletnega konflikta. Po mnenju Kijeva ruski napadi dokazujejo, da Moskve mir ne zanima. "Rusija še naprej dokazuje, da je ne zanima mir," je na družbenih omrežjih zapisala ukrajinska premierka Julija Sviridenko.