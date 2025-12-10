Eksplozija gripe: v UKC Ljubljana omejili obiske

UKC Ljubljana zaradi povečevanja okužb z gripo omejuje obiske na enotah intenzivne terapije in kliničnem oddelku za hematologijo interne klinike.

Tamkajšnje bolnike lahko naenkrat obišče le ena zdrava oseba.

Za obiskovalce priporočajo uporabo zaščitnih mask ter razkuževanje rok ob prihodu na oddelek/v bolniško sobo in po končanem obisku, pri bolnikih, ki prebolevajo okužbo dihal, pa je uporaba mask obvezna, so še sporočili iz UKC Ljubljana.