Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
17. 3. 2026,
6.11

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
žrtve bolnišnica Pakistan Afganistan Kabul Bližnji vzhod napad

Torek, 17. 3. 2026, 6.11

23 minut

Pakistan napadel Kabul: zadeta bolnišnica za odvisnike od drog, več kot 400 mrtvih?

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Kabul, Afganistan napad bolnišnica | Lokalne televizijske postaje so prikazale posnetke, na katerih je videti gasilce, ki poskušajo pogasiti požar med ruševinami stavbe. | Foto Reuters

Lokalne televizijske postaje so prikazale posnetke, na katerih je videti gasilce, ki poskušajo pogasiti požar med ruševinami stavbe.

Foto: Reuters

Pakistanska vojska je v ponedeljek znova napadla cilje v Afganistanu. V zračnem napadu na center za odvajanje od drog v prestolnici Kabul naj bi bilo po navedbah afganistanskih oblasti ubitih 400 ljudi, okoli 250 pa ranjenih. Afganistan odgovornost za napad pripisuje Pakistanu, ki pa to zanika.

Tiskovni predstavnik afganistanskega ministrstva za zdravje Sharafat Zaman je v televizijskem intervjuju za lokalne medije, objavljenem na družbenem omrežju X, navedel število smrtnih žrtev. Dejal je, da so bili vsi deli bolnišnice uničeni. Tiskovni predstavnik afganistanske vlade Zabihullah Mujahid je izjavil, da je umrla ali bila ranjena večina pacientov, ki so se zdravili v tej ustanovi.

Lokalne televizijske postaje so prikazale posnetke, na katerih je videti gasilce, ki poskušajo pogasiti požar med ruševinami stavbe.

Domnevni napad se je zgodil nekaj ur po tem, ko so afganistanski uradniki poročali, da sta strani izvedli napad vzdolž skupne meje, pri čemer so bili v Afganistanu ubiti štirje ljudje. 

Pakistan: Napadi so bili natančno in skrbno izvedeni

Mušaraf Zaidi, tiskovni predstavnik pakistanskega premierja Shehbaza Sharifa, je obtožbe zavrnil kot neutemeljene in dejal, da nobena bolnišnica v Kabulu ni bila tarča napadov.

V objavi na omrežju X je pakistansko ministrstvo za informiranje zapisalo, da so bili napadi "natančno usmerjeni na vojaške objekte in infrastrukturo za podporo teroristom, vključno s tehnično opremo in skladišči streliva afganistanskih talibanov" ter pakistanskih militantov s sedežem v Afganistanu.

V objavi je še navedeno, da so bili pakistanski napadi "natančni in skrbno izvedeni, da bi se izognili postranski škodi". Ministrstvo je Mujahidove trditve označilo za "lažne in zavajajoče" ter ga obtožilo, da poskuša razvneti čustva in prikriti to, kar Islamabad označi za "nezakonito podporo čezmejnemu terorizmu".

Libanon
Novice Izrael sprožil kopenske napade na Libanon
Dubaj požar
Novice Po napadu z dronom v Dubaju izbruhnil požar: odpovedani poleti, evakuiranih na stotine potnikov
Gaza, napad
Novice V dveh izraelskih napadih na območju Gaze več mrtvih
žrtve bolnišnica Pakistan Afganistan Kabul Bližnji vzhod napad
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

