Pakistan napadel Kabul: zadeta bolnišnica za odvisnike od drog, več kot 400 mrtvih?

Pakistanska vojska je v ponedeljek znova napadla cilje v Afganistanu. V zračnem napadu na center za odvajanje od drog v prestolnici Kabul naj bi bilo po navedbah afganistanskih oblasti ubitih 400 ljudi, okoli 250 pa ranjenih. Afganistan odgovornost za napad pripisuje Pakistanu, ki pa to zanika.

Tiskovni predstavnik afganistanskega ministrstva za zdravje Sharafat Zaman je v televizijskem intervjuju za lokalne medije, objavljenem na družbenem omrežju X, navedel število smrtnih žrtev. Dejal je, da so bili vsi deli bolnišnice uničeni. Tiskovni predstavnik afganistanske vlade Zabihullah Mujahid je izjavil, da je umrla ali bila ranjena večina pacientov, ki so se zdravili v tej ustanovi.

Lokalne televizijske postaje so prikazale posnetke, na katerih je videti gasilce, ki poskušajo pogasiti požar med ruševinami stavbe.

BREAKING: The Afghan health ministry said 200 people were killed and hundreds others injured after Pakistan launched airstrikes on a drug rehabilitation hospital in Kabul, Afghanistan.



Domnevni napad se je zgodil nekaj ur po tem, ko so afganistanski uradniki poročali, da sta strani izvedli napad vzdolž skupne meje, pri čemer so bili v Afganistanu ubiti štirje ljudje.

Pakistan: Napadi so bili natančno in skrbno izvedeni

Mušaraf Zaidi, tiskovni predstavnik pakistanskega premierja Shehbaza Sharifa, je obtožbe zavrnil kot neutemeljene in dejal, da nobena bolnišnica v Kabulu ni bila tarča napadov.

V objavi na omrežju X je pakistansko ministrstvo za informiranje zapisalo, da so bili napadi "natančno usmerjeni na vojaške objekte in infrastrukturo za podporo teroristom, vključno s tehnično opremo in skladišči streliva afganistanskih talibanov" ter pakistanskih militantov s sedežem v Afganistanu.

V objavi je še navedeno, da so bili pakistanski napadi "natančni in skrbno izvedeni, da bi se izognili postranski škodi". Ministrstvo je Mujahidove trditve označilo za "lažne in zavajajoče" ter ga obtožilo, da poskuša razvneti čustva in prikriti to, kar Islamabad označi za "nezakonito podporo čezmejnemu terorizmu".