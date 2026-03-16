Po napadu z dronom v Dubaju izbruhnil požar: odpovedani poleti, evakuiranih na stotine potnikov

Zgodaj zjutraj je na dubajskem letališču zaradi incidenta z dronom zagorel rezervoar za gorivo. Dubajska uprava za zaščito in reševanje je iz previdnostnih razlogov evakuirala letališče in začasno prekinila polete, poroča CNN.

Potnik Raj Dholakia, ki je čakal na vkrcanje na polet za Toronto, je povedal, da so oblasti evakuirale celotno nadstropje stavbe, vključno s tremi izhodi.

"Na stotine ljudi, ki so počivali, spali ali se sprehajali po terminalu, so usmerili na najbližje stopnišče, da bi zapustili letališče," je dejal Dholakia. "Tekoče stopnice so bile zagozdene, zato so za evakuacijo uporabili dvigala," je dodal. Po njegovih ocenah se je na zbirališču za evakuirance zbralo do tisoč potnikov.

"Ker ni bilo sedežev, so nekateri ljudje sedeli na tleh," je dejal Dholakia. Dodal je, da je veliko potnikov verjetno čakalo še v letalih na ploščadi, saj je na številnih informacijskih tablah še vedno pisalo "izhod zaprt", "zadnji klic" ali "vkrcanje v teku".

Požar pogašen, poškodovanih ni

Dubajski vladni urad za medije je kasneje poročal, da je bil požar uspešno pogašen in da v napadu z dronom ni bilo poškodovanih. "Potnikom svetujemo, da se za najnovejše informacije o svojih poletih obrnejo na svoje letalske družbe," so dodali.

Emirates je na družbenih omrežjih objavil sporočilo za potnike: "Prosimo, ne prihajajte na letališče." Poudarili so, da je varnost njihovih potnikov in posadke njihova absolutna prioriteta.

Nekateri poleti so zdaj preusmerjeni na drugo glavno letališče v mestu, mednarodno letališče Al Maktoum, ki je oddaljeno približno 64 kilometrov.