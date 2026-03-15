Bližnji vzhod napad vojna Izrael Gaza

Nedelja, 15. 3. 2026, 16.48

V dveh izraelskih napadih na območju Gaze več mrtvih

Gaza, napad | Notranje ministrstvo v Gazi, ki je pod nadzorom palestinskega islamističnega gibanja Hamas, je potrdilo navedbe o osmih ubitih v Zavajdi in dodalo, da so bili vsi policisti.

Notranje ministrstvo v Gazi, ki je pod nadzorom palestinskega islamističnega gibanja Hamas, je potrdilo navedbe o osmih ubitih v Zavajdi in dodalo, da so bili vsi policisti.

Iz bolnišnice v Gazi so danes sporočili, da so prejeli trupla osmih ljudi, ki so bili ubiti v izraelskem napadu na policijsko vozilo. Napad naj bi se zgodil v kraju Zavajda v osrednjem delu enklave. Pred tem so palestinski viri poročali tudi o izraelskem napadu v begunskem taborišču Nusejrat, kjer so umrle štiri osebe.

Izraelska vojska je po poročanju AFP sporočila, da dogodka še preučuje.

Notranje ministrstvo v Gazi, ki je pod nadzorom palestinskega islamističnega gibanja Hamas, je potrdilo navedbe o osmih ubitih v Zavajdi in dodalo, da so bili vsi policisti. Eden od njih naj bi bil policijski načelnik v centralni upravi Ijad Abu Jusef.

"Očitna kršitev sporazuma o premirju"

Agencija za civilno zaščito na območju Gaze je pred tem danes sporočila, da so bile v izraelskem napadu v begunskem taborišču Nusejrat ubite štiri osebe. Tiskovni predstavnik Hamasa Hazem Kasem je napad označil za "očitno kršitev sporazuma o premirju".

Nasilje na razdejanem območju Gaze se nadaljuje, čeprav je 10. oktobra lani stopilo v veljavo premirje med Izraelom in Hamasom. Strani se medsebojno obtožujeta za kršitve premirja.

Vir v Hamasu je za AFP povedal, da se je delegacija Hamasa danes v Kairu sestala z bolgarskim politikom Nikolajem Mladenovim, ki ga je Odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa imenoval za visokega predstavnika za Gazo. Delegacija, ki jo vodi predstavnik Hamasa Nizar Rajan, je "zahtevala takojšnjo ustavitev vseh kršitev in pozvala Izrael k uveljavitvi druge faze sporazuma o premirju in odprtju prehodov v Gazi".

Ob začetku izraelsko-ameriških napadov na Iran 28. februarja je Izrael kot "varnostni" ukrep odredil zaprtje vseh mejnih prehodov, ki vodijo na območje Gaze. To velja tudi za prehod Rafa med palestinskim ozemljem in Egiptom. Kasneje je ponovno odprl prehod Kerem Šalom na jugu območja Gaze, ki je ključen za dostavo humanitarne pomoči v enklavo.

Po podatkih ministrstva za zdravje na območju Gaze, ki je pod nadzorom Hamasa, je bilo od začetka premirja 10. oktobra ubitih najmanj 663 Palestincev. Izraelska vojska trdi, da je bilo v tem obdobju ubitih najmanj pet izraelskih vojakov. Omejitev delovanja medijev in oviran dostop do območja Gaze ovirata neodvisno preverjanje navedb in medijsko poročanje s terena.

