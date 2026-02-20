Hamas: Pogovori o prihodnosti Gaze zahtevajo konec izraelske agresije

Pogovori o prihodnosti Gaze se morajo začeti z odpravo izraelske agresije proti Palestincem, je v četrtek sporočilo palestinsko gibanje Hamas, potem ko se je prvič sestal Odbor za mir predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki naj bi med drugim nadzoroval povojno upravljanje Gaze. Hamas pri tem v skladu s Trumpovim načrtom za Gazo ne bo imel nobene vloge.

"Vsaka razprava o političnem procesu ali dogovoru v zvezi z Gazo in prihodnostjo našega palestinskega naroda se mora začeti s popolno ustavitvijo agresije Izraela, odpravo blokade in zagotovitvijo legitimnih nacionalnih pravic našega naroda, predvsem pravice do svobode in samoodločbe," je v četrtek sporočilo gibanje Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred obnovo demilitarizacija Gaze

Izjava je sledila prvemu zasedanju Trumpovega Odbora za mir v Washingtonu, kjer je več držav med drugim obljubilo več milijard dolarjev za obnovo Gaze. Trump je na zasedanju znova poudaril potrebo po razorožitvi Hamasa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki ga je v Washingtonu zastopal zunanji minister Gideon Sar, je prav tako vztrajal, da mora pred obnovo Gaze priti do demilitarizacije, kar je po njegovih besedah dogovorjeno tudi z ZDA.

Trumpov mirovni načrt za Gazo predvideva, da Hamas ne bo imel nobene vloge pri povojnem upravljanju palestinske enklave, temveč naj bi to vlogo sprva opravljal 15-članski palestinski tehnokratski organ, ustanovljen v okviru ameriškega mirovnega načrta za Gazo, nato pa bi jo po izvedbi reform postopoma prevzela Palestinska uprava.

Za varnost naj bi medtem skrbele t. i. mednarodne stabilizacijske sile. Njihov vodja, ameriški general Jasper Jeffers, je v četrtek dejal, da so enote za zdaj pripravljeni prispevati Indonezija, Maroko, Kazahstan, Kosovo in Albanija, skupno pa načrtujejo prisotnost 12 tisoč policistov in 20 tisoč vojakov.