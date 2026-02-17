Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
17. 2. 2026,
13.45

Osveženo pred

40 minut

Bližnji vzhod Hamas Gaza Izrael

Torek, 17. 2. 2026, 13.45

40 minut

Bližnji vzhod

Izrael namerava obtoženim sodelovanja v napadu 7. oktobra soditi na vojaškem sodišču

Avtorji:
Sa. B., STA

Hamas | Tožilstvo po poročanju izraelskih medijev trenutno pripravlja obtožnice proti 300 pripadnikom Hamasove posebne enote Nuhba. | Foto Reuters

Tožilstvo po poročanju izraelskih medijev trenutno pripravlja obtožnice proti 300 pripadnikom Hamasove posebne enote Nuhba.

Foto: Reuters

Izrael namerava obtoženim sodelovanja v napadu 7. oktobra 2023 soditi pred posebnim vojaškim sodiščem, so danes ob sklicevanju na vir iz vojske poročali izraelski mediji. Tovrstno sojenje bo po navedbah nemške tiskovne agencije DPA omogočila posebna zakonodaja, eden od njenih avtorjev pa je sojenje primerjal z nürnberškimi procesi.

Obtožnice bo vložilo vojaško tožilstvo na podlagi zakona, ki je v knesetu prestal prvo branje. Eden od avtorjev zakona je Simča Rotman, poslanec skrajno desne Verske sionistične stranke, ki predseduje odboru za pravosodje. Po njegovem mnenju bo načrtovano sojenje podobno nürnberškim procesom, na katerih so leta 1945 pred mednarodnim vojaškim sodiščem sodili nacistom.

Ubitih okoli 1.200 ljudi

Po navedbah izraelskih virov je v napadu na izraelsko ozemlje 7. oktobra 2023, v katerem je bilo ubitih okrog 1.200 ljudi, še 250 pa je bilo ugrabljenih, sodelovalo približno 3.000 pripadnikov palestinskega gibanja Hamas in drugih islamističnih gibanj, navaja DPA. Izraelske oblasti ocenjujejo, da je vojska ubila 1.600 vpletenih v napad, preostali pa naj bi prebegnili v sosednje države.

Tožilstvo po poročanju izraelskih medijev trenutno pripravlja obtožnice proti 300 pripadnikom Hamasove posebne enote Nuhba, med drugim naj bi jih obtožili genocida, ogrožanja suverenosti ali ozemeljske celovitosti države, pomoči sovražniku med vojno, terorističnih dejanj in umorov.

Napadu islamističnih gibanj na Izrael oktobra 2023 je sledila več kot dve leti trajajoča ofenziva, med katero je izraelska vojska v Gazi po podatkih tamkajšnjih oblasti ubila več kot 72 tisoč Palestincev.

Bližnji vzhod Hamas Gaza Izrael
