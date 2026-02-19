Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je v sredo na zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu Izrael obtožila, da izvaja de facto priključitev Zahodnega brega, potem ko je izraelska vlada v začetku meseca odobrila ukrepe za zaostritev nadzora nad zasedenim palestinskim ozemljem.

Vlada je najprej zaostrila nadzor nad območjema A in B in poenostavila postopke za pridobivanje zemljišč s strani Izraelcev. Nato je v nedeljo odobrila postopek registracije zemljišč na območju C, ki od Palestincev zahteva, da dokažejo lastništvo zemljišč, sicer tvegajo zaplembo. Mirovni sporazum iz Osla je Zahodni breg razdelil na tri območja - A, B in C, ki so pod palestinskim, mešanim in izraelskim nadzorom.

Guterres ukrepe obsodil za nezakonite

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pred dnevi izrazil globoko zaskrbljenost nad ukrepi in jih obsodil kot nezakonite. DiCarlo pa je v sredo je dejala, da ti postopki predstavljajo dejansko priključitev Zahodnega brega. "Če bodo ti ukrepi izvedeni, bodo pomenili nevarno širitev izraelske civilne oblasti na zasedenem Zahodnem bregu, vključno z občutljivimi območji, kot je Hebron. Ti ukrepi bi lahko pripeljali do širitve naselij, saj bi odpravili birokratske ovire in olajšali nakup zemljišč in pridobivanje gradbenih dovoljenj," je dejala.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je medtem dejal, da se mu zdi neverjetno, da toliko držav prisotnost Judov v deželi svojih prednikov jemlje kot nezakonito in zatrdil, da noben drug narod na svetu nima močnejših pravic do svetopisemske dežele. "Palestina pripada Palestincem. Ni na prodaj in ni na voljo. Izrael nas ne bo spremenil v narod brez domovine," je dejal predstavnik Palestine Rijad Mansur in dodal, da miru ni nikjer. Opisal je uničenje stoletnih krščanskih in muslimanskih verskih objektov, vojaške kontrolne točke in omejevanje romanj muslimanov in kristjanov.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je dejal, da Izrael več kot očitno izvaja poskus nepovratne spremembe statusa quo na Zahodnem bregu in ukrepe vlade označil za jasno kršitev sporazuma iz Osla. Sar mu je odvrnil, da je nadvse zabavno poslušati predstavnika Rusije ko govori o mednarodnem pravu, okupaciji in širitvi ozemlja.

Prvo zasedanje Odbora za mir

Redno zasedanje VS ZN o Bližnjem vzhodu bi moralo potekati danes, vendar so ga premaknili na sredo zaradi današnjega prvega zasedanja Odbora za mir v Washingtonu. Ameriški veleposlanik Michael Waltz je države pozval, naj podprejo Odbor za mir in napovedal, da bodo na na prvem zasedanju naznanili za pet milijard dolarjev obljub donacij za obnovo Gaze. Dejal je, da bo druga faza mirovnega načrta za Gazo predsednika Donalda Trumpa gradila na dosežkih prve faze, za mednarodne stabilizacijske sile pa imajo obljubljenih že več tisoč vojakov.

Odbor za mir je bil sprva zamišljen kot skupina svetovnih voditeljev, ki bodo bdeli nad izvajanjem Trumpovega mirovnega načrta, sedaj pa naj bi imel ambicije, da postane konkurent ZN pri reševanju svetovnih konfliktov. Trumpova vlada na prvem zasedanju odbora pričakuje predstavnike 40 držav, vendar jih bo približno polovica le opazovalcev.