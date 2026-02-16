Egipt, Katar in Jordanija so se danes kritično in z ogorčenjem odzvali na v nedeljo sprejete izraelske ukrepe za okrepitev nadzora na okupiranem Zahodnem bregu. Opozarjajo, da niso skladni z mednarodnim pravom. Palestinske oblasti pa so opozorile, da gre za de facto priključitev okupiranega palestinskega ozemlja.

Poudarki dneva:



13.45 Bruselj pozval Izrael k razveljavitvi ukrepov

12.55 Vrstijo se kritike izraelskih ukrepov na Zahodnem bregu

13.45 Bruselj pozval Izrael k razveljavitvi ukrepov

Evropska komisija je danes izraelske oblasti pozvala, naj razveljavijo ukrepe za okrepitev nadzora na zasedenem palestinskem ozemlju Zahodni breg. Po mnenju Bruslja so ti ukrepi v nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov in predstavljajo nadaljnjo zaostritev razmer.

"Zadnja odločitev je v očitnem nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 2334," je v odzivu na v nedeljo sprejeto odločitev izraelske vlade o okrepitvi nadzora na Zahodnem bregu povedal tiskovni predstavnik komisije Anouar El Anouni. Dodal je, da ta odločitev ovira tudi prizadevanja za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu. El Anouni je poudaril še, da je priključitev Zahodnega brega Izraelu nezakonita po mednarodnem pravu, in Izrael pozval k razveljavitvi odločitve vlade.

12.55 Vrstijo se kritike izraelskih ukrepov na Zahodnem bregu

Egipt, Katar in Jordanija so se danes kritično in z ogorčenjem odzvali na v nedeljo sprejete izraelske ukrepe za okrepitev nadzora na okupiranem Zahodnem bregu. Opozarjajo, da niso skladni z mednarodnim pravom. Palestinske oblasti pa so opozorile, da gre za de facto priključitev okupiranega palestinskega ozemlja.

V nedeljo potrjeni izraelski ukrepi predstavljajo "de facto priključitev okupiranega palestinskega ozemlja" in potrjujejo načrte za njegovo priključitev s ciljem utrditi okupacijo z nezakonitim naseljevanjem, so po poročanju Reutersa opozorile palestinske oblasti s sedežem v Ramali. Izraelska vlada je v nedeljo potrdila ukrepe, ki med drugim judovskim naseljencem olajšujejo nakup zemljišč na okupiranem Zahodnem bregu, obenem pa del uprave ozemlja prenašajo na izraelske civilne oblasti.

Egiptovska vlada je danes te ukrepe Izraela označila za "nevarno eskalacijo, katere namen je utrditi izraelski nadzor nad okupiranimi palestinskimi ozemlji", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Katarsko zunanje ministrstvo je obsodilo odločitev izraelske vlade, da zemljišča na Zahodnem bregu spremeni v tako imenovano "državno lastnino". Na ministrstvu opozarjajo, da bi s tem palestinsko ljudstvo oropali pravic.

Odločitev Izraela je najostreje obsodilo tudi jordansko zunanje ministrstvo, ki jo je označilo za "očitno kršitev mednarodnega prava", poroča katarska televizija Al Jazeera. Evropska unija, Združeni narodi in nekatere arabske države so že pred dnevi obsodili načrte Izraela za okrepitev nadzora na Zahodnem bregu. Zaskrbljenost zaradi teh ukrepov je izrazila tudi Slovenija.

Na Zahodnem bregu trenutno živi več kot 700 tisoč judovskih naseljencev in okoli tri milijone Palestincev. Formalno je to palestinsko ozemlje, ki ga Izrael nezakonito zaseda od leta 1967.