EU je danes obsodila nove izraelske ukrepe za okrepitev nadzora na Zahodnem bregu, ki jih je v nedeljo sprejel izraelski varnostni kabinet in s katerimi bi utrli pot nadaljnji širitvi naselij na zasedenem palestinskem ozemlju. Palestinske oblasti in več muslimanskih držav ukrepe vidi kot pospešitev poskusov nezakonite priključitve Zahodnega brega.

"Evropska unija obsoja nedavne odločitve izraelskega varnostnega kabineta, da razširi nadzor na Zahodnem bregu. Ta poteza je še en korak v napačno smer, medtem ko si celotna mednarodna skupnost prizadeva za izvedbo druge faze mirovnega načrta za Gazo," je v Bruslju danes dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar El Anouni. Ob tem je ponovil, da je priključitev po mednarodnem pravu nezakonita in spodkopava trajnost rešitve dveh držav.

Odprava desetletja starih predpisov

Izraelski varnostni kabinet je v nedeljo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odobril vrsto ukrepov, s katerimi naj bi okrepili izraelski nadzor nad okupiranim Zahodnim bregom in s tem utrli pot nadaljnji širitvi naselij na palestinskem ozemlju. Kot so zapisali v izjavi, je varnostni kabinet odobril vrsto odločitev, katerih namen je "korenito spremeniti pravno in civilno realnost" na Zahodnem bregu, palestinskem ozemlju, ki ga Izrael okupira od leta 1967.

Izraelski varnostni kabinet je v nedeljo odobril vrsto ukrepov, s katerimi naj bi okrepili izraelski nadzor nad okupiranim Zahodnim bregom. Foto: Reuters

Ukrepi, ki sta jih napovedala finančni minister Bezalel Smotrič in obrambni minister Izrael Kac, vključujejo odpravo desetletja starih predpisov, ki judovskim državljanom prepovedujejo nakup zemljišč na Zahodnem bregu.

Predvidevajo tudi prenos pristojnosti za gradbena dovoljenja za naselja v delih palestinskih mest, vključno s Hebronom, z občinskih organov Palestinske uprave na Izrael. Ukrepi bi izraelskim oblastem omogočili tudi upravljanje določenih verskih objektov, tudi če so na območjih pod nadzorom Palestinske uprave. Palestinsko predsedstvo v Ramali je v nedeljo odločitev izraelskega varnostnega kabineta obsodilo in dejalo, da je namenjena "poglobitvi poskusov priključitve okupiranega Zahodnega brega".

Izraelske ukrepe na Zahodnem bregu je danes po poročanju AFP kot nezakonite obsodilo tudi osem držav z muslimansko večino.

Ti ukrepi so "namenjeni vsiljevanju nezakonite izraelske suverenosti, utrjevanju dejavnosti naseljevanja ter uveljavljanju nove pravne in upravne realnosti na zasedenem Zahodnem bregu, s čimer bi pospešili poskuse njegove nezakonite priključitve in razselitve palestinskega ljudstva", so v izjavi zapisali zunanji ministri Savdske Arabije, Jordanije, Združenih arabskih emiratov, Katarja, Indonezije, Pakistana, Egipta in Turčije.