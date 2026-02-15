Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
10.54

17 minut

Hamas vojna Izrael Gaza

Nedelja, 15. 2. 2026, 10.54

17 minut

V izraelskih napadih v Gazi ubitih najmanj 11 ljudi

K. M., STA

Gaza, Izrael, humanitarna pomoč, vojna, tanki | Oblasti v Gazi so od oktobra naštele več kot 1.600 izraelskih kršitev premirja. | Foto Reuters

Oblasti v Gazi so od oktobra naštele več kot 1.600 izraelskih kršitev premirja.

Foto: Reuters

V izraelskih napadih je bilo danes zjutraj v Gazi ubitih najmanj 11 ljudi, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O smrtih poročajo kljub premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, ki velja od oktobra lani.

Po navedbah civilne zaščite in ministrstva za zdravje v Gazi je bil v enem od izraelskih napadov zadet šotor, v katerem so bili razseljeni prebivalci na severu Gaze, drugi napad pa se je zgodil na jugu palestinske enklave.

Izraelska vojska je medtem zatrdila, da se je z napadi odzvala na kršitev premirja, ki jo je izvajalo gibanje Hamas na severu Gaze.

V Gazi od oktobra lani v skladu z mirovnim sporazumom, ki ga je predstavil predsednik ZDA Donald Trump, velja prekinitev ognja. Kljub temu se pogosto dogajajo kršitve, za katere strani obtožujeta druga drugo.

Oblasti v Gazi so od oktobra naštele več kot 1.600 izraelskih kršitev premirja, od začetka prekinitve ognja pa je bilo v izraelskih napadih po njihovih podatkih v enklavi ubitih več kot 500 Palestincev.

