Evropska unija in Združeni narodi so danes znova obsodili ukrepe Izraela za okrepitev nadzora na Zahodnem bregu, sprejete v nedeljo, ki bi utrli pot nadaljnji širitvi naselij na zasedenih palestinskih ozemljih. Palestinski predsednik Mahmud Abas pa je danes pozval ZDA in mednarodno skupnost k odločnemu odzivu na ukrepe Izraela.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, evropska komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib in evropska komisarka za Sredozemlje Dubravka Šuica so v današnji skupni izjavi opozorile, da najnovejši izraelski ukrepi na Zahodnem bregu spodkopavajo prizadevanja za mir v regiji. Znova so se zavzele za rešitev dveh držav, umiritev napetosti v regiji in spoštovanje mednarodnega prava, piše na spletni strani Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Korak k utrditvi nezakonite priključitve območja

Potem ko je zaskrbljenost zaradi novih izraelskih ukrepov za okrepitev nadzora nad Zahodnim bregom že v ponedeljek izrazil generalni sekretar ZN Antonio Guterres, je bil do njih danes kritičen tudi visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk. Ukrepe Izraela je Türk označil za korak naprej k utrditvi nezakonite priključitve območja. Prepričan je, da se bosta z izvajanjem takih ukrepov pospešila prisilno preseljevanje Palestincev in gradnja novih nezakonitih izraelskih naselbin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Palestinski predsednik Mahmud Abas pa je po današnjem srečanju z norveškim premierjem Jonasom Gahrjem Storejem v Oslu pozval ZDA in mednarodno skupnost k odločnemu odzivu na ukrepe Izraela, saj naj bi ti ovirali prizadevanja ZDA za mir v regiji in kršili mednarodno pravo.

Tudi Nemčija je bila kritična do krepitve nadzora Izraela na Zahodnem bregu. "Izrael ostaja okupacijska sila na Zahodnem bregu in kot okupacijska sila krši mednarodno pravo z gradnjo naselij, vključno s prenosom nekaterih upravnih funkcij na civilne izraelske oblasti," je danes dejal tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva.

Izraelski varnostni kabinet je v nedeljo odobril vrsto ukrepov, s katerimi bi okrepil izraelski nadzor nad okupiranim Zahodnim bregom in s tem utrl pot nadaljnji širitvi naselij na palestinskem ozemlju. Ukrepi vključujejo odpravo desetletja starih predpisov, ki judovskim državljanom prepovedujejo nakup zemlje na Zahodnem bregu. Predvidevajo tudi prenos pristojnosti za gradbena dovoljenja za naselja v delih palestinskih mest z občinskih organov palestinske uprave na Izrael.