Izrael sprožil kopenske napade na Libanon

Izraelska vojska je danes sporočila, da je sprožila omejene kopenske operacije proti šiitskemu gibanju Hezbolah na jugu Libanona. Kot je pojasnila, so operacije namenjene odstranjevanju teroristične infrastrukture in zaščiti prebivalcev severnega Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V zadnjih dneh so enote iz 91. divizije začele omejene in ciljno usmerjene kopenske operacije proti ključnim oporiščem Hezbolaha v južnem Libanonu," je sporočila izraelska vojska. Pri tem je navedla, da si prizadeva za razgradnjo teroristične infrastrukture in odstranjevanje teroristov, da bi okrepila varnost za prebivalce severnega Izraela.

Izrael ofenzivo na Libanon sprožil 2. marca

"Pred vstopom enot na območje je vojska izvedla napade z artilerijo in letalstvom proti številnim terorističnim ciljem, da bi zmanjšala grožnje v operativnem okolju," je dodala izraelska vojska.

Ofenzivo na Libanon je izraelska vojska sprožila 2. marca, potem ko je Hezbolah z napadi na Izrael odgovoril na smrt iranskega vrhovnega vodje ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih na Iran. V izraelskih napadih na Libanon je bilo po navedbah Bejruta od začetka marca ubitih več kot 800 ljudi.