"O vojni v Iranu vem stvari, zaradi katerih ne morem spati"

"To vojno in njene morebitne posledice živim 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Prisiljen sem v to, da o vojni v Iranu vem stvari, zaradi katerih ponoči ne morem spati. Pokonci me drži razmišljanje o tem, kaj bi se lahko zgodilo v prihajajočih tednih, o tem, kako bo vplivala na naše gospodarstvo in na naš vsakdan," je za časnik La Repubblica zaskrbljenost zaradi nove vojne na Bližnjem vzhodu izrazil italijanski obrambni minister Guido Crosetto.

Italijanski obrambni minister Guido Crosseto je v marcu sicer že večkrat izrazil kritike na račun izraelskih in ameriških napadov na Iran.

"Šlo je za dejanje, ki predstavlja kršitev mednarodnega prava. Izrael je Iran napadel v trenutku, ko so vedeli, kje je ajatola Ali Hamenej. To je vojna, o kateri nihče na svetu ni bil obveščen, da se bo zares začela, smo pa zdaj vsi prisiljeni v to, da se soočimo z njenimi posledicami," je v začetku marca dejal v italijanskem parlamentu.

V italijanski javnosti se v zadnjem tednu po tem, ko je italijanska vladajoča politika s premierko Giorgio Meloni na čelu izgubila referendum glede pravosodne reforme, pojavljajo ugibanja, ali so italijanski volivci morda kaznovali politično usklajenost Melonijeve in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Melonijeva je glede ameriških in izraelskih napadov na Iran sicer zavzela podobno kritično držo kot italijanski obrambni minister Guido Crosetto.

Crosetto: Vojne trajajo tako dolgo, dokler ima šibkejša stran voljo do bojevanja

Obrambni minister Italije je pred dnevi opozoril tudi, da ameriška vojaška premoč proti Iranu ne pomeni čisto nič, če se bo Iran pripravljen še naprej upirati.

"Trajanje vojn ni odvisno od moči močnejšega, ampak od odpornosti šibkejšega. To se je lepo pokazalo v Ukrajini. Iran pa je večji od Ukrajine, ima več prebivalcev in tisočletno zgodovino. Tudi Italija mora zato prevzeti vlogo v prizadevanjih za diplomatsko rešitev konflikta," je za La Repubblico pred dnevi dejal Crosetto.

Crosetto o vojni v Iranu: Naš problem je zdaj spopadanje s posledicami eksplozivne krize, za katero nismo prosili in je nismo želeli.

Obenem je bil tudi kritičen do mnenja nekaterih politikov v Italiji, ki so vlado pozivali, naj se še dodatno oddaljijo od konflikta ZDA in Izraela z Iranom. "Kako? Naj sklenemo zavezništvo z Iranom? Zadnji teden poslušamo, da sta negativca samo Izrael in ZDA, Iran pa je kot Luksemburg z manj dežja," je bil ciničen Crosetto.