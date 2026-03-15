Netanjahu se je odzval na govorice, da je mrtev #video

Po objavi govoric iz Irana, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu mrtev, se je ta odzval z objavo posnetka iz kavarne. "Umiram za kavo. Umiram za svoje ljudi. Kako se obnašajo? Fantastično. Želite prešteti, koliko prstov imam?" je dejal premier, nakar je začel šteti prste na svoji roki.

V posnetku, ki je bil ustvarjen v kavarni blizu Jeruzalema, Netanjahu naročuje kavo in šaljivo komentira govorice, da je mrtev.

Posnetek je nastal v odziv na nedavne govorice, da ima na enem od prejšnjih posnetkov, ki jih je objavil, šest prstov, kar naj bi nakazalo, da je bil posnetek ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.

Govorice in ugibanja so širile predvsem iranske državne tiskovne agencije. Državna agencija IRNA je tako poročala, da so pripadniki Iranske revolucionarne garde (IRGC) obljubili, da bodo Netanjahuja ubili, "če je sploh še živ", agencija Tasnim pa je poročala o domnevnem pritisku na premierja, da zanika govorice o njegovi smrti.