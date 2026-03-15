Sa. B.

Nedelja,
15. 3. 2026,
20.03

Vojna v Iranu Iran Izrael Benjamin Netanjahu

Nedelja, 15. 3. 2026, 20.03

10 minut

Netanjahu se je odzval na govorice, da je mrtev #video

Po objavi govoric iz Irana, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu mrtev, se je ta odzval z objavo posnetka iz kavarne. "Umiram za kavo. Umiram za svoje ljudi. Kako se obnašajo? Fantastično. Želite prešteti, koliko prstov imam?" je dejal premier, nakar je začel šteti prste na svoji roki.

V posnetku, ki je bil ustvarjen v kavarni blizu Jeruzalema, Netanjahu naročuje kavo in šaljivo komentira govorice, da je mrtev.

Posnetek je nastal v odziv na nedavne govorice, da ima na enem od prejšnjih posnetkov, ki jih je objavil, šest prstov, kar naj bi nakazalo, da je bil posnetek ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.

Govorice in ugibanja so širile predvsem iranske državne tiskovne agencije. Državna agencija IRNA je tako poročala, da so pripadniki Iranske revolucionarne garde (IRGC) obljubili, da bodo Netanjahuja ubili, "če je sploh še živ", agencija Tasnim pa je poročala o domnevnem pritisku na premierja, da zanika govorice o njegovi smrti.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.