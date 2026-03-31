Robert Golob kritičen do Izraela: Za to morajo odgovarjati

Predsednik vlade Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta kritična do zakona, ki ga je v ponedeljek sprejel izraelski parlament in ki uvaja smrtno kazen za Palestince, obsojene zaradi smrtonosnih terorističnih napadov. Opozarjata, da gre pri tem za očitno diskriminacijo Palestincev. Golob se je tudi zavzel za ukrepanje EU.

"Včerajšnje sprejetje zakona o smrtni kazni za Palestince, obsojene zaradi terorističnih napadov, v izraelskem parlamentu je očitna kršitev človekovih pravic in uvaja dvojni pravni sistem, ki diskriminira Palestince. To je tudi še ena očitna izraelska kršitev pridružitvenega sporazuma EU–Izrael," je danes dejal Golob.

"EU mora končno ukrepati, da bo Izrael odgovarjal za očitne kršitve demokratičnih načel in človekovih pravic"

Zavzel se je za ukrepanje EU, da bo Izrael odgovarjal za "očitne kršitve demokratičnih načel in človekovih pravic", je na omrežju X sporočila vlada. "To je nekaj, za kar se Slovenija zavzema že od začetka izraelske genocidne politike v Gazi," je še dodal.

Do zakona je bila v ponedeljek kritična tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Opozorila je, da gre za očitno diskriminacijo Palestincev. "Vsi morajo biti enako odgovorni za teroristična dejanja, smrtna kazen pa ni rešitev. Varnosti ni mogoče graditi na diskriminaciji," je še zapisala na omrežju X.

Palestince, ki bi jih spoznali za krive izvajanja smrtonosnih napadov, bi obesili

Izraelski parlament je v ponedeljek sprejel zakon, ki določa, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko vojaško sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja smrtonosnih napadov, ki jih štejejo za "teroristična dejanja".

Do zakona je bilo kritičnih več evropskih držav, pa tudi EU. Izraelska organizacija za človekove pravice ACRI je medtem že vložila pritožbo na vrhovno sodišče in zahteva razveljavitev zakona.