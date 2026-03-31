Torek, 31. 3. 2026, 19.38

19 minut

"Trump sodi v dom za ostarele, ne pa v Ovalno pisarno"

Avtor:
A. Ž.

Donald Trump in Pete Hegseth | Predsednik ZDA Donald Trump bo letos dopolnil 80 let. | Foto Guliverimage

Predsednik ZDA Donald Trump bo letos dopolnil 80 let.

Biološka starost voditeljev pospešuje vojno, je prepričan nemški zgodovinar Moritz Pöllath. Pri tem je imel Nemec v mislih 73-letnega ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovo vojno proti Ukrajini ter 72-letnega kitajskega voditelja Ši Džinpinga in njegovo rožljanje z orožjem v Tajvanski ožini. Nekateri politični analitiki podobno ugotavljajo tudi pri 79-letnem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi vojni proti Iranu.

"Dobrodošli v vojni generacije baby boomerjev in stricev, ki se je začela s katastrofalno nejasnimi cilji. Ne predvsem zato, ker bi predsednik podlegel izraelskemu vplivu, temveč zato, ker pooseblja zlomljeno ameriško gerontokracijo: starajočo se generacijo voditeljev, katerih dojemanje relativne moči Amerike je obtičalo v mirnih osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja; in katerih hrepenenje po starih vojnih spektaklih zdaj izpolnjujejo kratki spletni posnetki, dolgoročni strateški premisleki pa naj bodo prekleti. /…/ Vsak, ki ga lahko manipulira Lindsay Graham (republikanski senator iz Južne Karoline, ki je nagovarjal Donalda Trumpa, naj napade Iran, op. p.), spada v dom za ostarele in ne v Ovalno pisarno (mišljen je seveda Trump, op. p.)."

Tako je v britanskem mediju UnHerd zapisala Heather Penatzer, ki je podoktorska sodelavka za politiko na Univerzi Princeton.

Ostareli Ši in Tajvan

O vplivu starosti na sprožitve vojn je v intervjuju za švicarski medij Watson dejal Moritz Pöllath, predavatelj na Univerzi Ludwig Maximilian v Münchnu in rezervni častnik v nemških oboroženih silah.

Vladimir Putin in Ši Džinping | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Po njegovih besedah številni znaki kažejo, da bo Kitajska med letoma 2027 in 2030 dovolj oborožena in pripravljena na vojno, da bi napadla Tajvan. Možnost vojne še povečuje dejstvo, da se kitajski voditelj Ši Džinping stara, trdi Pöllath.

Putin in vojna proti Ukrajini

"To je pogosto dejavnik za takšne posameznike, ki si želijo ponovno zagotoviti mesto v zgodovini. Njihova biološka starost se bliža koncu in tudi to je argument, ki pospešuje vojno," svari Nemec.

"Veliko vprašanje je, ali si bo upal voditi to vojno tako blizu svoji visoki starosti. Toda pri Vladimirju Putinu vidimo, da so prisotne sanje o tem, da bi postali velesila, celo ti starci po navadi zažgejo svet," je še dejal Pöllath.

