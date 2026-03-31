Svetovno znani ekonomist Jeffrey Sachs opozarja, da bi morebitna udeležba Združenih arabskih emiratov v vojaški operaciji proti Iranu lahko privedla do katastrofe, saj bi Teheran po njegovem mnenju zlahka uničil izjemno ranljivi mesti Dubaj in Abu Dabi ter s tem pokopal gospodarski model države, ki temelji na stabilnosti, turizmu in tujem kapitalu.

Ameriški ekonomist Jeffrey Sachs je v intervjuju za indijsko tiskovno agencijo ANI posvaril Združene arabske emirate (ZAE), naj se ne vključijo v morebitno vojaško operacijo proti Iranu, saj bi to lahko sprožilo katastrofalne povračilne napade na Dubaj in Abu Dabi. Sachs trdi, da sta mesti izjemno ranljivi, ker nista utrjeni vojaški trdnjavi, temveč globalni turistični in finančni središči brez obrambnih sistemov, ki bi ju lahko zaščitili pred naprednim iranskim raketnim orožjem.

Dubaj ima na primer več kot 170 petzvezdičnih hotelov in 19 restavracij z Michelinovimi zvezdicami. Od okoli štiri milijone prebivalcev je 90 odstotkov tujcev. Samo lani se je v ZAE preselilo 9.800 milijonarjev, ki so s seboj prinesli več kot 60 milijard dolarjev kapitala, kar je največji pritok bogatih posameznikov na svetu.

Nevarno zanašanje na ameriško zaščito

Sachs, ki je prvi slovenski vladi pod vodstvom Lojzeta Peterleta svetoval pri oblikovanju lastninske zakonodaje, napoveduje, da bi lahko Iran v primeru eskalacije "Dubaj in Abu Dabi zravnal z zemljo", saj gre za območja, polna civilistov, luksuznih objektov in ključne infrastrukture, ki bi bila v vojni med prvimi tarčami. Opozarja, da se ZAE "nevarno in naivno zanašajo" na ameriško zaščito ter da je vstop v Abrahamove sporazume in zavezništvo z ZDA in Izraelom v tako napetem regionalnem okolju "vabilo v katastrofo".

Po njegovem mnenju so ZAE storili "osnovno strateško napako", ko so verjeli, da jih bo Washington vedno branil. Ob tem so spregledali, da bi se lahko prav zaradi ameriških geopolitičnih interesov sami znašli na udaru Irana. Sachs je pri tem citiral enega najbolj izpostavljenih nekdanjih ameriških diplomatov Henryja Kissingerja, ki je dejal, da je "biti ameriški sovražnik nevarno, biti ameriški prijatelj pa fatalno".

Sachs zato poziva vodstvo ZAE, naj ne stopnjuje konflikta, temveč naj se umakne iz vojaških razprtij, ker bi bila cena morebitnega spopada z Iranom za državo neizmerno visoka in bi lahko pomenila popoln propad njenega gospodarskega modela, ki temelji na stabilnosti, varnosti, turizmu in kapitalu.