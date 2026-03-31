V zahodnem delu nemškega mesta Hamburg je v nedeljo volk ugriznil in poškodoval žensko, je policija potrdila za agencijo dpa. Žival so ujeli kasneje zvečer v bližini jezera Binnenalster in jo s pomočjo zanke potegnili iz vode. Resnosti ali vrste poškodb, ki jih je ženska utrpela, policija ni razkrila.

Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so prebivalci volka že prej videli na več lokacijah v mestu. Ali gre za istega volka, kot so ga opazili prebivalci, še niso potrdili, a ne verjamejo, da bi jih bilo v mestu še več.

Volkovi so običajno plašni in se izogibajo ljudem, iz radovednosti se jim približajo le mladiči, po poročanju agencije navaja bavarski državni inštitut za okolje. Ko naletijo na človeka, se večina volkov namreč mirno in počasi umakne. Napadi na ljudi so izjemno redki.

Študija norveškega inštituta za raziskovanje iz leta 2002 je namreč pokazala, da zdravi volkovi redko napadejo človeka. Večina zabeleženih incidentov je povezana s steklino ali provokacijo s hrano.