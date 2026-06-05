Kako je proizvodno podjetje s Ptuja stroške elektrike zmanjšalo tudi za 70 odstotkov?

Za številna proizvodna podjetja električna energija danes ni več zgolj nujen pogoj za delo, temveč eden ključnih dejavnikov konkurenčnosti. Nihanja cen na energetskih trgih, višji stroški elektrike in nove zahteve pri upravljanju porabe elektrike podjetja vse pogosteje spodbujajo k iskanju rešitev, ki jim omogočajo večjo predvidljivost stroškov in manjšo odvisnost od dogajanja na trgu.

Med njimi je tudi podjetje SM Mehan s Ptuja, ki se ukvarja z mehansko obdelavo kovin in proizvodnjo zahtevnih industrijskih komponent. Ko so pred nekaj leti stroški električne energije začeli občutneje vplivati na poslovanje, so se odločili za korak v smeri energetske samooskrbe. Najprej s sončno elektrarno, nato še z baterijskim hranilnikom in naprednim sistemom upravljanja energije.

Danes v podjetju ne govorijo več zgolj o proizvodnji lastne elektrike, temveč o aktivnem upravljanju energije. Direktor in lastnik podjetja Sandro Šemrl pravi, da jim sistem omogoča boljši nadzor nad porabo, zmanjševanje stroškov in učinkovitejše prilagajanje razmeram na energetskem trgu. Kako so se lotili projekta in kakšne rezultate opažajo danes?

Foto: Jan Lukanović

Energetski sistem podjetja SM Mehan Podjetje danes uporablja sončno elektrarno z močjo 600 kilovatov in pet baterijskih hranilnikov G-FOX s skupno kapaciteto 1.000 kilovatnih ur (1 MWh). Sistem jim omogoča lastno proizvodnjo električne energije, shranjevanje viškov, zmanjševanje konic porabe, optimizacijo stroškov glede na dinamične cene električne energije in izkoriščanje priložnosti za arbitražo na energetskem trgu.

"Elektrika je postala strošek, ki ga nismo mogli več ignorirati"

Ker proizvodnja podjetja SM Mehan temelji na uporabi CNC-strojev in druge tehnološke opreme, je električna energija eden ključnih pogojev za nemoteno delo.

"Električna energija predstavlja pomemben del stroška naših izdelkov, zato je za nas zelo pomembno, da te stroške obvladujemo. Le tako lahko ostanemo konkurenčni na trgu," pojasnjuje direktor podjetja Sandro Šemrl.

Kot pravi, so se razmere začele izraziteje spreminjati pred nekaj leti, ko so nihanja na energetskih trgih postala bistveno večja. Stroški električne energije so začeli opazneje vplivati na poslovanje, zato so v podjetju začeli razmišljati o dolgoročnih rešitvah, ki bi jim omogočile večjo stabilnost in boljši nadzor nad stroški.

Foto: Jan Lukanović

Sončna elektrarna je bila šele prvi korak

Prva odločitev je bila postavitev sončne elektrarne. Lastna proizvodnja električne energije iz 600-kilovatne sončne elektrarne je podjetju hitro prinesla prve koristi, predvsem v obliki nižjih stroškov in večje energetske predvidljivosti.

Toda kmalu so ugotovili, da samo proizvodnja elektrike ne izkoristi vseh možnosti, ki jih ponuja sodobna energetika.

"Sončna elektrarna nam je veliko pomagala, vendar smo hitro ugotovili, da sama po sebi ni dovolj. Zato smo začeli razmišljati, kako bi energijo, ki jo proizvedemo, še bolje izkoristili," pravi Šemrl.

Naslednji logični korak je bila investicija v baterijski hranilnik električne energije. Ta omogoča shranjevanje presežkov energije, ki nastanejo v času največje proizvodnje, in njihovo uporabo takrat, ko jih podjetje najbolj potrebuje.

Foto: Jan Lukanović

Po približno pol leta uporabe so v podjetju že opazili konkretne rezultate. V obdobjih z več sonca lahko danes pomemben del potreb po električni energiji pokrijejo z lastno proizvodnjo in shranjeno energijo, kar se neposredno odraža tudi v nižjih stroških poslovanja. V sončnih dneh je strošek tako nižje celo za od 60 do 70 odstotkov.

Hranilnik ne prinaša koristi le pri energiji, temveč tudi pri obračunski moči

Ko govorimo o stroških električne energije v industriji, pogosto pozabimo na obračunsko moč. Za številna proizvodna podjetja je ta pomemben del mesečnih stroškov, saj je odvisna od najvišjih konic porabe.

Prav pri tem so v podjetju SM Mehan prepoznali še eno pomembno prednost baterijskega hranilnika.

"Pri našem načinu dela so konice porabe neizogibne, zato je zelo pomembno, koliko električne energije v posameznem trenutku odvzamemo iz omrežja. S pomočjo hranilnika lahko te konice učinkovito zmanjšujemo oziroma jih, kot radi rečemo, režemo," pojasnjuje Šemrl.

Sandro Šemrl, direktor in lastnik podjetja SM MEHAN d.o.o. Foto: Jan Lukanović

V kombinaciji s sistemom upravljanja SG Connect podjetja NGEN lahko v podjetju določijo želeno maksimalno porabo, hranilnik pa pomaga uravnavati odjem električne energije tako, da se izognejo nepotrebnim presežkom.

Prvi rezultati so spodbudni. Po ocenah podjetja so že v začetnem obdobju uporabe dosegli približno 20-odstotni prihranek pri stroških, povezanih z obračunsko močjo.

Ko nihanje cen elektrike postane poslovna priložnost

V podjetju SM Mehan so se odločili tudi za prehod na dinamične cene električne energije. To pomeni, da se cena elektrike spreminja čez dan, zato lahko podjetje svojo porabo prilagaja razmeram na trgu.

"Vsakih 15 minut imamo lahko drugačno ceno električne energije. Takrat postane zelo pomembno, kdaj energijo porabljaš in kdaj jo shranjuješ," pojasnjuje Šemrl.

Foto: Jan Lukanović

Pri tem imajo ključno vlogo baterijski hranilniki. Ko so cene elektrike nizke, napolnijo hranilnike, ko cene narastejo, pa energijo uporabljajo iz hranilnikov namesto iz omrežja.

Po besedah sogovornika se najnižje cene pogosto pojavljajo v času največje proizvodnje sončne energije, medtem ko lahko v popoldanskih in večernih urah močno narastejo. "V določenih primerih so razlike med najnižjo in najvišjo ceno tudi desetkratne ali celo večje," pravi Šemrl.

Takšen pristop podjetju omogoča, da energijo obravnava bistveno bolj strateško kot nekoč, ko je bila cena elektrike večinoma enaka ne glede na uro porabe.

Kaj naredijo, ko cena elektrike pade pod ničlo?

Foto: Jan Lukanović

Energetski trg danes prinaša tudi situacije, ki so bile še pred nekaj leti skoraj nepredstavljive. Ob sončnih koncih tedna in praznikih, ko je proizvodnje električne energije veliko, poraba pa nizka, lahko cena elektrike na trgu pade celo pod ničlo.

V takšnih trenutkih se v podjetju SM Mehan ne osredotočajo zgolj na porabo lastne energije, temveč aktivno iščejo najbolj smiselno odločitev glede na razmere na trgu.

"Lahko se zgodi, da je cena elektrike negativna. To pomeni, da bi morali za oddano energijo celo plačati. Takrat sončno elektrarno izklopimo in z vso močjo polnimo hranilnike z energijo iz omrežja," pojasnjuje direktor podjetja Sandro Šemrl.

Ker uporabljajo dinamične cene električne energije, lahko v takšnih obdobjih za prevzem elektrike iz omrežja celo prejmejo plačilo. Energijo nato shranijo v baterijske hranilnike in jo uporabijo pozneje, ko so cene višje, ali pa jo prodajo nazaj v omrežje.

"Tako dobimo dvojno korist. Najprej za prevzem električne energije, nato pa še, ko jo pozneje prodamo nazaj v omrežje po višji ceni," opisuje Šemrl.

Foto: Jan Lukanović

Takšno trgovanje z energijo oziroma arbitraža postaja ena od prednosti sistemov, ki združujejo sončno elektrarno, baterijske hranilnike in napredno upravljanje energije prek pametnega omrežja SG Connect. Podjetjem omogoča, da se na spremembe na trgu odzivajo bistveno bolj prožno in izkoristijo priložnosti, ki jih klasični odjemalci električne energije nimajo.

Od ročnega upravljanja do umetne inteligence

Sprva je moral del odločitev glede polnjenja hranilnikov, porabe energije in odzivanja na spremembe cen elektrike sprejemati sam, nam je dejal direktor Šemrl. Danes je velik del tega procesa avtomatiziran.

V podjetju uporabljajo NGEN-ovo nadgradnjo pametnega omrežja SG Connect, imenovano SG Brain, ki s pomočjo umetne inteligence samodejno spremlja razmere in optimizira delovanje sistema.

"Na začetku sem te nastavitve upravljal sam, danes pa večino tega dela opravlja umetna inteligenca. Sistem spremljamo že nekaj mesecev in deluje zelo dobro," pravi Šemrl.

Foto: Jan Lukanović

To pomeni, da sistem sam sprejema odločitve o tem, kdaj je smiselno hranilnike polniti, kdaj energijo porabljati in kako se odzvati na razmere na trgu. Podjetju tako ni treba nenehno spremljati gibanja cen ali ročno prilagajati nastavitev.

Za proizvodna podjetja, ki se želijo osredotočiti na svojo osnovno dejavnost, je to pomembna prednost. Upravljanje energije postaja vse bolj kompleksno, sodobna digitalna orodja pa omogočajo, da velik del tega dela prevzame tehnologija.

Energetska samooskrba kot konkurenčna prednost prihodnosti

Po več mesecih uporabe sistema v podjetju SM Mehan ocenjujejo, da je bila odločitev za sončno elektrarno in hranilnik pravilna. "Če bi se morali odločiti še enkrat, bi se za takšno investicijo zagotovo odločili ponovno," pravi direktor podjetja Sandro Šemrl.

Ob tem direktor poudarja, da vprašanje energije v prihodnje ne bo postajalo manj pomembno, temveč ravno nasprotno. Podjetja bodo morala vse več pozornosti namenjati temu, kako energijo proizvajajo, shranjujejo in upravljajo.

Foto: Jan Lukanović

Po njegovem mnenju bodo imela pomembno prednost predvsem podjetja, ki bodo pravočasno vlagala v lastne vire energije in rešitve za optimizacijo porabe.

"Cena energije bo po mojem prepričanju dolgoročno še naprej rasla, zato menim, da bi morala podjetja, ki imajo za to možnosti, razmišljati v tej smeri. To je prihodnost," je prepričan Šemrl.

Od pasivnega porabnika do aktivnega upravljanja energije

Zgodba podjetja SM Mehan ni zanimiva zgolj zato, ker so postavili sončno elektrarno in baterijski hranilnik. Takšne investicije danes niso več redkost. Njihov primer pokaže nekaj drugega, in sicer da energija postaja področje, ki ga je mogoče aktivno upravljati in vključiti v poslovno strategijo podjetja.

Če je bil cilj nekoč predvsem proizvesti čim več lastne električne energije, je danes vse pomembneje, kako podjetje energijo uporablja, shranjuje in prilagaja razmeram na trgu.

Primer podjetja SM Mehan kaže, da prihodnost ni le v proizvodnji lastne energije, ampak predvsem v njenem pametnem upravljanju.