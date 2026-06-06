Po doslej znanih podatkih policije je bila v petkovem streljanju pod Šmarno Goro lažje poškodovana ena oseba, navajajo pri Policijski upravi Ljubljana. Oseba ni življenjsko ogrožena.

Kot je v petek poročalo Delo, ki se je pri tem sklicevalo na očividce, je bilo streljanje v bližini lokala Mio Nonno v Šmartnem pod Šmarno goro.

Očividci, na katere se sklicuje časnik, so poročali o močni prisotnosti policije in specialcev, priče pa so slišale tudi več strelov, vsaj tri ali štiri, je zapisalo Delo. Po petkovih pojasnilih policije se je na parkirišču gostinskega lokala sprlo več oseb, pri tem je bilo slišati tudi poke.

Danes so na Policijski postaji Ljubljana informacije o streljanju potrdili. "V okviru interesa preiskave lahko potrdimo, da je bila v dogodku po do sedaj znanih podatkih s strelnim orožjem lažje poškodovana ena oseba, ki je iskala pomoč v zdravstveni ustanovi in ni življenjsko ogrožena," so pojasnili za STA. Dodali so, da več podrobnosti ne morejo dati, ker preiskava še poteka.