V ameriški zvezni državi Ohio je bilo v soboto v streljanju v bližini festivala v Toledu ranjenih najmanj 12 ljudi, je sporočila policija, ki je kraj dogodka zavarovala, vendar za zdaj ni prijela osumljencev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policisti so se odzvali na prijavo o streljanju na območju, kjer je potekal festival Old West End. Ko so prispeli na prizorišče, so "odkrili več žrtev streljanja", je sporočila tamkajšnja policija.

Ustreljenih je bilo 12 ljudi, dva sta v kritičnem stanju, je dejal namestnik načelnika policije v Toledu Joseph Heffernan in dodal, da še niso prijeli nobenega osumljenca.

12 People Shot at West End Festival in Toledo, Suspect Search Underway



Delaware Ave & Glenwood Ave



Published Jun 6 at 5:45 PM

Updated Jun 6 at 10:46 PM



Summary

At least 12 people have been shot near the Old West End Festival In Toledo, Ohio on Saturday afternoon, per officials… pic.twitter.com/iS2uS714OP — SubX.News® (@SubxNews) June 7, 2026

Za streljanje naj bi bila odgovorna dva človeka, ki naj bi streljala eden na drugega, pri tem pa zadela več drugih ljudi.

BREAKING: Moment shots fired at Old West End Festival in Toledo, Ohio; ‘many victims’ pic.twitter.com/nUoo5IcO9c — Rapid Report (@RapidReport2025) June 6, 2026

Streljanje se je zgodilo v bližini poletnega festivala Old West End v zgodovinskem okrožju Toleda.