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Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
8.23

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Natisni članek
streljanje festival Ohio ZDA žrtve osumljenec policija

Nedelja, 7. 6. 2026, 8.23

1 ura, 10 minut

V streljanju v Ohiu več ranjenih

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,37
Ohio, streljanje | Foto posnetek zaslona/Reuters

Foto: posnetek zaslona/Reuters

V ameriški zvezni državi Ohio je bilo v soboto v streljanju v bližini festivala v Toledu ranjenih najmanj 12 ljudi, je sporočila policija, ki je kraj dogodka zavarovala, vendar za zdaj ni prijela osumljencev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Policisti so se odzvali na prijavo o streljanju na območju, kjer je potekal festival Old West End. Ko so prispeli na prizorišče, so "odkrili več žrtev streljanja", je sporočila tamkajšnja policija.

Ustreljenih je bilo 12 ljudi, dva sta v kritičnem stanju, je dejal namestnik načelnika policije v Toledu Joseph Heffernan in dodal, da še niso prijeli nobenega osumljenca.

Za streljanje naj bi bila odgovorna dva človeka, ki naj bi streljala eden na drugega, pri tem pa zadela več drugih ljudi.

Streljanje se je zgodilo v bližini poletnega festivala Old West End v zgodovinskem okrožju Toleda.

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