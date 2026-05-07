Avtor:
Na. R.

Četrtek,
7. 5. 2026,
13.06

Četrtek, 7. 5. 2026, 13.06

Ropar streljal na železniški postaji in bežal pred policisti

slovenska policija, policija, policijsko vozilo | V incidentu nihče ni bil poškodovan, so navedli pri Policijski upravi Kranj. | Foto Shutterstock

V incidentu nihče ni bil poškodovan, so navedli pri Policijski upravi Kranj.

Radovljiške policiste je v ponedeljek okoli 13. ure oškodovanec obvestil, da se je na železniški postaji v Lescah zgodil poskus ropa s strelnim orožjem. Storilec je na kraju kaznivega dejanja tudi streljal.

Policisti so po prejemu naznanila začeli intenzivno izvajanje ukrepov za izsleditev in prijetje neznanega storilca. Našli so ga na območju Radovljice, storilec pa je začel bežati pred policisti, ki so ga dohiteli in prijeli.

Osumljenca so pridržali, zbrali vsa potrebna obvestila in ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku okrajnega sodišča v Kranj, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. O vseh dodatno zbranih obvestilih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo v Kranju.

