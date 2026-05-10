V streljanju na Hrvaškem ubit policist

V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili s Policijske uprave Krapina-Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico.

"Kmalu po osmi uri je bil v gostinskem lokalu v Krapini ubit policist, ki ni bil na dolžnosti. Storilec je bil ranjen z istim strelnim orožjem in je bil nato s helikopterjem prepeljan v bolnišnico Dubrava. Policisti so na kraju dogodka in ugotavljajo vse okoliščine," je povedal predstavnik policije.

Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije Policijske uprave Krapina-Zagorje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Foto: Pixsell/ Josip Mikacic