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Avtor:
Na. R.

Nedelja,
7. 6. 2026,
12.22

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek

Natisni članek
spolno nasilje Koper policija preiskava osumljenec pripor

Nedelja, 7. 6. 2026, 12.22

12 minut

Sum kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost: pridržali eno osebo

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nasilje | Preiskava je v teku.  | Foto Shutterstock

Preiskava je v teku. 

Foto: Shutterstock

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da so v zvezi s preiskavo suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost eni osebi odvzeli prostost.

Kot so še navedli pri policiji, so jih o dogodku obvestili v četrtek, 5. junija, ob 21.26.

Po prijavi so kriminalisti in policisti nemudoma začeli izvajati intenzivne aktivnosti za ugotavljanje vseh okoliščin dogodka ter zbiranje obvestil, s katerimi so skušali izslediti domnevnega storilca.

V okviru preiskave so eni osebi odvzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj ne razkriva dodatnih podrobnosti o samem dogodku niti o identiteti vpletenih oseb.

Na Policijski upravi Koper so še poudarili, da bodo javnost o ugotovitvah obvestili, ko bo to mogoče, in če to ne bo škodovalo nadaljnjemu kazenskemu postopku.

Preiskavo okoliščin nadaljujejo. 

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