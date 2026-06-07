Sum kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost: pridržali eno osebo

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da so v zvezi s preiskavo suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost eni osebi odvzeli prostost.

Kot so še navedli pri policiji, so jih o dogodku obvestili v četrtek, 5. junija, ob 21.26.

Po prijavi so kriminalisti in policisti nemudoma začeli izvajati intenzivne aktivnosti za ugotavljanje vseh okoliščin dogodka ter zbiranje obvestil, s katerimi so skušali izslediti domnevnega storilca.

V okviru preiskave so eni osebi odvzeli prostost. Zaradi interesa preiskave in varovanja osebnih podatkov policija za zdaj ne razkriva dodatnih podrobnosti o samem dogodku niti o identiteti vpletenih oseb.

Na Policijski upravi Koper so še poudarili, da bodo javnost o ugotovitvah obvestili, ko bo to mogoče, in če to ne bo škodovalo nadaljnjemu kazenskemu postopku.

Preiskavo okoliščin nadaljujejo.