Avtor:
Sa. B.

Četrtek,
12. 2. 2026,
15.33

Živalski vrt Ljubljana: volkulja zapustila ogrado in se sprehajala med obiskovalci

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Iz ljubljanskega živalskega vrta so sporočili, da je danes dopoldne volkulja kanadskega volka med kopanjem brloga za kratek čas pomotoma zapustila ogrado. Ker ni našla poti nazaj, je začela raziskovati, medtem pa naletela tudi na družino obiskovalcev, ki se je ni ustrašila. Obiskovalce je strokovna služba pospremila v najbližje notranje prostore, veterinarska služba pa je volkuljo uspavala in jo vrnila nazaj v ogrado.

Volkulja kanadskega volka si je za kopanje izbrala rob ograde in brlog kljub betonskemu temelju, na katerem stoji ograda, izkopala na zunanjo stran. Ker ni našla poti nazaj, je začela raziskovati. Volkovi se namreč zelo zanašajo na čutilo za voh in prav ta jo je popeljal po živalskem vrtu, so sporočili iz ljubljanskega živalskega vrta.

Nihče ni bil neposredno ogrožen

Med sprehodom je volkulja naletela na družino obiskovalcev, ki se je ni ustrašila. Strokovne službe so aktivirale varnostni protokol in obiskovalce pospremile v najbližje notranje prostore, veterinarska in oskrbniška služba pa sta volkuljo uspavali ter jo vrnili v ogrado. Nihče od obiskovalcev in zaposlenih ni bil neposredno ogrožen, so še dodali.

Poudarili so, da ograde za živali redno pregledujejo, današnji dogodek pa je bil redek in izjemen: "Da se njen sprehod slučajno ne bi ponovil, smo proučili vse okoliščine."

V Živalskem vrtu Ljubljana kanadske volkove gojijo od leta 2017. Trop šteje devet volkov, med njimi tri samice in šest samcev. V Evropi in tudi v Sloveniji prostoživeči in zdravi volkovi ljudem niso nevarni. V zadnjih sto letih ni znanega primera napada volka na človeka. To velja tudi za volkove, ki živijo v neposredni bližini človeških naselij. Ti volkovi so sicer navajeni na ljudi, a jim ne povzročajo težav.

